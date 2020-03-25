DSİ: Kırıkkaleli çiftçilere yıllık 11 milyon liralık gelir artışı sağlandı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Kırıkkale'de 17 bin 320 dekar arazinin sulamaya açılmasıyla çiftçilere yıllık 11 milyon lira zirai gelir artışı sağlandığını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Kırıkkale'de 17 bin 320 dekar arazinin sulamaya açılmasıyla çiftçilere yıllık 11 milyon lira zirai gelir artışı sağlandığını bildirdi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, Kırıkkale'ye yapılan yatırımlarla mümbit toprakların suyla buluşturulmasına, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edilmesine, derelerdeki taşkın riskini azaltılmasına devam edildiği belirtildi.

Kırıkkale'de son dönemde su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı aktarılan açıklamada, "DSİ Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda kente çok önemli yatırımlar yapıldı. 5 baraj, 1 gölet ve 4 sulama tesisi inşa ettik. 17 bin 320 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 11 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. 26 derenin ıslahını tamamladık. Kırıkkale'nin bereketli topraklarına 4 adet daha sulama tesisi yapmayı planlıyoruz. Ulaş Barajı'nın inşaat çalışmaları da devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, son 17 yılda 26 dere ıslah tesisi yapılarak şehir merkezi ile 22 meskun mahal ve 31 bin 500 dekar arazinin taşkınlardan korunduğu belirtilerek, bir taşkın koruma tesisinin yapımının da devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA