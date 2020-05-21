DSİ kavşağı rahatlatılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DSİ kavşağı rahatlatılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, trafiği rahatlatan ve ulaşım konforunu artıran çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

DSİ kavşağı rahatlatılıyor
21.05.2020 11:41 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:42

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, trafiği rahatlatan ve ulaşım konforunu artıran çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. DSİ Kavşağı'ndaki çalışmaları takip eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri trafiğindeki araç yoğunluğu nedeniyle bir de uyarıda bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Osman Kavuncu Bulvarı DSİ Kavşağı'nda yapılan çalışmaları takip etti. Yapılan çalışma ile DSİ Kavşağı'ndaki trafiği kısmen rahatlatacaklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Raylı Sistem Katener direklerinin ikisini orta refüje alarak trafik akışını daha hızlandıracağız" dedi.

Ramazan Bayramı'nda uygulanacak dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince de şehir merkezindeki bulvarlarda çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, trafiği engellemeden merkezdeki yıpranan yolların asfalt çalışmalarını tamamlayacaklarını söyledi. Caddelerdeki araç yoğunluğu nedeniyle de bir uyarıda bulunan Başkan Büyükkılıç, ihtiyaç olmadığı sürece evde kalınması gerektiğini bir kez daha vurguladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor Haber
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel tarih verdi Haber
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel tarih verdi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi Haber
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti Haber
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 30'a yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 30'a yükseldi
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı
Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar da kullanılacak
Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar da kullanılacak
Yeni Zelanda Başbakanı, işverenlere haftada 4 gün mesaiye geçilmesini önerdi
Yeni Zelanda Başbakanı, işverenlere haftada 4 gün mesaiye geçilmesini önerdi
Hasan Şaş, 'Yalan haberlere cevabımdır' diyerek yabancı futbolcuların veda mesajlarını paylaştı
Hasan Şaş, "Yalan haberlere cevabımdır" diyerek yabancı futbolcuların veda mesajlarını paylaştı
Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak
Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor
Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu
400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Vekil transferi polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek Partisi'ne destek vereceklerini söyledi
Vekil transferi polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek Partisi'ne destek vereceklerini söyledi
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek
Güne düşüşle başlayan gram altın 379,2 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 379,2 liradan işlem görüyor
İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı
İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Varank Süleyman Soylu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Harun Tan Acun Ilıcalı Hatice Çarpar Yılmaz Erdoğan
Spor Neymar Lionel Messi Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Bakan Futbol Twitter
Şu an buradasınız: DSİ kavşağı rahatlatılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 11:42:42. #1.14#
title