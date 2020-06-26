DSİ, Kapaklı'daki dereleri inceledi Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran, Kapaklı'da 4 gün önce sağanak sonucu taşan derelerde incelemelerde bulundu.

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran, Kapaklı'da 4 gün önce sağanak sonucu taşan derelerde incelemelerde bulundu.

Kuran, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'i ziyaret etti.

Ardından bölgedeki derelerde inceleme yapan Kuran, derelerin ıslahıyla ilgili çalışmaların başlayacağını ifade etti.

Belediye Başkanı Çetin ise gazetecilere yaptığı açıklamada, en kısa zamanda derelerin ıslahının gerçekleşeceğini ve ilçeye yakışır bir görünüm kazandırılacağını söyledi.

Çetin, şunları kaydetti:

"İlçemizin yıllardır çözülemeyen, tedavi edilmesi gereken en önemli yaralarından biri, dere ıslahları. Son yağmurda da bu konunun ne kadar elzem olduğunu gördük. Derelerimizin ıslah edilmesi konusunda yaptığımız girişimler sonucunda yakın zamanda ziyaret ettiğimiz DSİ 11. Bölge Müdürümüz Sayın Erdinç Kuran ve beraberindeki heyeti ilçemizde ağırlayarak, söz konusu derelerde incelemelerde bulunduk. En kısa zamanda derelerimizin ıslahını gerçekleştirerek ilçemize yakışır bir görünüme kavuşturacağız."

Kaynak: AA