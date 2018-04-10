DSİ Kanunu Tasarısı TBMM Genel Kurulunda

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Edirne'deki su taşkınlarının önlenmesi için, Ergene, Meriç ve Tunca nehirlerinde çok büyük çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Hepsi bitmedi ama yüzde 90'ı bitti." dedi.

Eroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Orman Genel Müdürlüğü'nde mevsimlik işçilerin, 6 ay süreli olarak çalıştığını bildiren Eroğlu, "Biz, orman teşkilatı olarak bu mevsimlik işçilere dolgun ücret veriyoruz. Onlar 6 ay sürede, asgari ücretle kıyaslarsak, neredeyse bir yıllık kadar ücret alıyorlar." ifadesini kullandı.

Bakan Eroğlu, Edirne'deki su taşkınları ile ilgili soru üzerine, Edirne'de taşkınların uzun süredir olduğunu söyledi.

Bu su taşkınlarının önlenmesi için, Ergene, Meriç ve Tunca nehirlerinde çok büyük çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Eroğlu, "En önemli taşkın koruma çalışmaları Edirne'de yapılmaktadır. Hepsi belki bitmedi ama yüzde 90'ı bitti." diye konuştu.

Veysel Eroğlu, Kanal Edirne'nin bu yıl açılacağını, Edirne'ye büyük önem verdiklerinin altını çizdi.

Geçmişte "klasik sulama" denilen sulama sistemleri uygulanırken, hükümetleri döneminde klasik sulama sistemlerini kaldırarak modern, kapalı sisteme geçtiklerini ifade eden Eroğlu, mevcut projelerin de kapalı sisteme dönüştürülmesi talimatı verdiğini dile getirdi.

Eroğlu, bu tasarıdan sonra tarla içi sulama, geliştirme ve toplulaştırma hizmetleri de DSİ tarafından yapılacağı için, zaten mecburen tarla sulamasında yağmurlama ve damlama sistemlerinin kullanılacağını belirtti.

"Yol kenarlarında uzun ağaçların olması gerektiği" tespitine katıldığını ifade eden Eroğlu, eskiden orman teşkilatının orman alanları dışında faaliyeti söz konusu değilken, orman teşkilatını bütün ülkeye hizmet eder hale getirdiklerini vurguladı.

Bakan Eroğlu, yol kenarları, okul bahçeleri ve hastane yolları gibi yerlerde ağaçlandırma yaptıklarına işaret ederek, "Eksiklikler olabilir. Bunları bize bildirirseniz biz oraya bakarız ve ağaçlandırmayı yaparız. Hatta, 'gelir getirici türler ekelim' diye talimatım da var." diye konuştu.

Tasarının görüşmeleri, 1. bölüm üzerinde yer alan maddeler üzerinde sürüyor.