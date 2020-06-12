DSİ kanalında can pazarı...Kanala düşen çocuğu böyle kurtardılar
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DSİ kanalında can pazarı...Kanala düşen çocuğu böyle kurtardılar

DSİ kanalında can pazarı...Kanala düşen çocuğu böyle kurtardılar Mersin'in Tarsus ilçesinde kanala düşen çocuğu çevredeki vatandaşlar ve itfaiye erleri kurtardı.

12.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:54

DSİ kanalında can pazarı...Kanala düşen çocuğu böyle kurtardılar

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde kanala düşen çocuğu çevredeki vatandaşlar ve itfaiye erleri kurtardı.

Olay, Yeni ve Gaziler Mahallesi arasında geçen DSİ kanalında meydana geldi. Deniz Tek adlı 6 yaşındaki çocuğun kanala düştüğünü gören çevre sakinleri durumu itfaiye ve 112 ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde bulunan vatandaşlar ve itfaiye ekipleri, suya atlayarak çocuğu halat yardımıyla sudan çıkarttılar.

Yaklaşık 200 metre suda sürüklenen çocuk 112 Acil Servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden çocuk Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

DSİ kanalında can pazarı...Kanala düşen çocuğu böyle kurtardılar

Kaynak: İHA

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