DSİ, kalıcı bir çözüm için düğmeye bastı
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DSİ, kalıcı bir çözüm için düğmeye bastı

DSİ, kalıcı bir çözüm için düğmeye bastı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ülkemizde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Trabzon Sera Gölü'nün sürekli temiz kalması için proje hazırlandı ve söz konusu işin yapım sözleşmesi imzalandı.

Ülkemizde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Trabzon Sera Gölü'nün sürekli temiz kalması için proje hazırlandı ve söz konusu işin yapım sözleşmesi imzalandı.

Göl, belli aralıklarla temizlenmişti

Trabzon'un en önemli turizm merkezlerinden biri olan Akçaabat Sera Gölü'nde DSİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı 22.Bölge Müdürlüğü tarafından temizlik çalışmaları yapılmış ve göl geçici olarak eski haline döndürülmüştü. 17 araçlık iş makinası filosuyla yapılan temizlik çalışmasında, göl tabanından 180 bin metreküp malzeme çıkartılmıştı.

KALICI BİR ÇÖZÜM

Sera gölünde yapılacak yeni proje hakkında açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Sera Gölü, Doğu Karadeniz turizmi için önemli bir uğrak noktası. Bu gölün temizlenmesi için zaman zaman talepler aldık ve bu talepleri yerine getirdik. Tarım Orman Bakan Yardımcımız Sayın Akif Özkaldı'da bölgede incelemelerde bulunarak, Sera Gölü'ne kalıcı bir çözüm bulmak için proje yapılacağını ifade etmişti" dedi.

ÇÖKELTİM HAVUZU YAPILACAK

Genel Müdür Yıldız şöyle devam etti: "Bu kapsamda, imzaladığımız Trabzon Akçaabat Yıldızlı Sera Deresi Islahı 2. Kısım İkmali" işinin sözleşmesi ile yukarı havzadan Sera Gölü'ne gelen ve gölün kirlenmesine neden olan malzemeleri önlemeyi hedeflemekteyiz. İri malzemeleri tersip bentleri ile önleyebiliyoruz ama küçük malzemeyi de önlemek için bir çökeltim havuzu yapacağız. Böylelikle tersip bentlerinin tutamadığı malzemeyi de tutmuş olacağız. Trabzon ilimize hayırlı uğurlu olsun."

(Gökşen Efe/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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