DSİ, KADİRLİ İLÇE MERKEZİNİ TAŞKINLARDAN KORUYACAK

OSMANİYE (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Osmaniye'ye yaptığı yatırımlarla Osmaniye ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Osmaniye ilimizde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak Bölgenin en önemli yatırım projeleri arasında gösterilen Savrun Barajı inşa çalışmalarına devam etmenin yanı sıra şehrin birçok farklı noktasında devam ettiğimiz dere ıslahı çalışmalarıyla da çiftçilerimizi desteklemeyi ve vatandaşlarımızı olası taşkınlara karşı yaşanabilecek afetlerden korumayı hedefliyoruz. Kadirli ilçe merkezinden geçen Savrun Çayı'nın 2300 metrelik kısmını kapsayan iş kapsamında, çift taraflı olarak 4600 metre harçlı pere, kargir topuk, harpuşta imalatı, ve temizlik amaçlı olarak 4 adet iniş rampası ile toplamda 3800 metre korkuluk montajı tamamlandı. Kadirli İlçe Merkezi Taşkınlardan KoruncakSavrun Çayı Islahı 3. Kısım kapsamında 1 adet yan dere bağlantısı ile 2 adet köprü bağlantısı da tamamlandı. % 95 fiziki gerçekleşme sağladığımız çalışmaların bu yılsonu itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir. Söz konusu işin tamamlanması ile kış aylarında yoğun yağış alan ve yüksek kesimlerden gelen düzensiz su akışları karşısında risk altında kalan Kadirli ilçe merkezi taşkınlardan korunmuş olacaktır.

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