DSİ ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunlarda değişiklik öngören tasarı, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Sulama tesislerinden faydalanacak üreticiler için sözleşme imzalama zorunluluğu getiren düzenlemeyi içeren madde metinden çıkarıldı