DSİ, Hereke Köy Deresi ıslah çalışmasını tamamlandı

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Hereke Köy Deresi ıslah çalışmaları tamamlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kocaeli'ye yapılan yatırımlarla vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etme ve derelerdeki taşkın riski azaltılmaya devam edildiği belirtildi.

Kocaeli'de son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki taşkın risklerinin azaltılmasında önemli rol oynadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kocaeli'de Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak içme suyu ve sulama tesislerinin yanı sıra estetik ve emniyeti ön plana çıkaran ıslah çalışmalarıyla da halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Kocaeli'de yapımı tamamlanan Hereke Köy Deresi ıslahı işi ile Hereke Mahallesi, D-100 kara yolu ve Yüksek Hızlı Tren hattının ilgili dere üzerinden geçen kısımlarında taşkın risklerini minimize etmiş olduk."

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Hereke Köy Deresi ıslahı işi kapsamında, 220 metre kargir duvar, 110 metre ferforje korkuluk, 40 metre istifli taş tahkimat, 1 adet tersipbendi ve 5 adet eğim kırıcı yapı yapılmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği adına, üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Bu taşkın kontrol tesislerimizle birlikte ülkemizin ulaşım açısından en önemli bölgelerinden biri olan Kocaeli'de taşkın risklerini önemli ölçüde azaltmış olacağız." ifadelerini kullandı.