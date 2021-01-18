DSİ, Hatay'da 7 baraj ve 3 gölet inşa etti

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Hatay'da 18 yılda 7 baraj ve 3 gölet inşa ettiği bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DSİ'nin depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleriyle ülkeyi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalıştığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin öncülüğünde 2021 yılının sulamada hamle yılı ilan edildiğini kaydetti.

Sulama projelerinin devreye girmesiyle sulanan arazilerde sulama öncesi ve sonrası durum arasında ciddi gelir artışlarının meydana geldiğini ifade eden Yıldız, bu artışın birçok sektöre yansıdığını belirtti.

Modern sulama projelerinin ülke için son derece önem arz ettiğini aktaran Yıldız, son 18 yılda Hatay'da inşa edilen 13 sulama tesisi ile 85 bin 10 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını dile getirdi.

Hatay'da toprakları daha bereketli getirdiklerini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

" Çiftçilerimize yıllık 65 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık. Hatay'ımız için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 22 sulama tesisi inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 22 sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 898 bin 230 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 1 milyar 333 milyon 700 bin lira katkı sağlanacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Hatay zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır. Akdeniz'in ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Hatay'ımızda ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda kente 111 tesis ile 2 milyar 800 milyon lira yatırım yaptık. Hatay'da son 18 yılda 7 baraj ve 3 gölet inşa ettik. İnşaatı devam eden 3 baraj ve 4 gölet ile 51 bin 50 dekar arazi daha sulamaya açılacaktır."

Yıldız, diğer taraftan 18 yılda tamamladıkları içme suyu tesisleri ile 800 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak olan yıllık 47,01 milyon metreküp içme suyu temin ettiklerini belirtti.

"Hatay'da taşkın riskini azaltıyoruz"

Hatay'da 81 taşkın koruma tesisi yapıldığını aktaran Yıldız, "Hatay'da taşkın riskini azaltıyoruz. Son 18 yılda tamamlanan 81 taşkın koruma tesisi ile Hatay şehir merkezi, 75 yerleşim yeri ve 2 bin 204 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 6 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Son 18 yılda 2 hidroelektrik tesisinin işletmeye alındığını belirten Yıldız, düşük maliyet ve daha az su kaybı sağlayacak olan yeraltı barajı inşa çalışmaları kapsamında Hatay'da 2 depolama tesisi çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş