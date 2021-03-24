DSİ Giresun'da taşkın riskini azaltacak
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DSİ Giresun'da taşkın riskini azaltacak

24.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:02
DSİ Giresun'da taşkın riskini azaltacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce Giresun'da derelerde taşkın riskini azaltacak taşkın kontrol sistemleri yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce Giresun'da derelerde taşkın riskini azaltacak taşkın kontrol sistemleri yapılacak.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin Giresun'a yaptığı yatırımlarla içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi.

DSİ yatırımlarının tarım, endüstri, enerji ve hizmet sektörlerinde büyük önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, gerek gıda güvenliğinin temini, gerekse enerji arz güvenliğinin sağlanması hususlarında önemli bir işlev gördüğü vurgulandı.

Açıklamada, bu yatırımların aynı zamanda sel gibi afetlere karşı da vatandaşların can ve mal emniyetini sağladığı aktarılarak, "DSİ tarafından hayata geçirilen yatırımlar yeni iş sahaları ve gelir getirici faaliyetlere zemin hazırlayarak ekonomik ve sosyal yaşama doğrudan ya da dolaylı olarak etki etmektedir. Giresun ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki taşkın risklerini ciddi anlamda azaltmakta birlikte vatandaşlarımız can ve mal kayıplarının da önüne geçmektedir." denildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu kapsamda "Giresun İli Taşkın Sonrası Taşkın Hasarları" işinin ihalesinin yapıldığını ifade etti.

Doğu Karadeniz'in, ülkenin en çok yağış alan bölgesi olduğuna dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu bölgede inşa ettiğimiz taşkın kontrol tesislerimiz son derece büyük önem arz etmektedir. Giresun'da geçtiğimiz Ağustos ayında yaşadığımız taşkın afeti sonrasında, bu ilimizdeki yatırımlarımızı yoğunlaştırdık. 29 Ocak 2021 tarihinde imzaladığımız Giresun İli Taşkın Sonrası Taşkın Hasarları işiyle birlikte taşkın kontrol tesisi bulunmayan derelerimize bu tesislerimizi kazandırarak, Giresun genelinde taşkın risklerini azaltmış olacağız. Projenin Giresun ilimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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