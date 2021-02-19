DSİ Giresun'da son 18 yılda 7 baraj ve 2 gölet yaptı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Giresun'da son 18 yılda 7 baraj ve 2 gölet yapıldı.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Müdür Kaya Yıldız, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin öncülüğünde 2021 yılının sulamada hamle yılı ilan edildiğini belirtti.

Sulama projelerinin devreye girmesiyle sulanan arazilerde, sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana geldiğinin altını çizen Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır."

Yıldız, özellikle modern sulama projelerinin ülke için son derece önem arz ettiğini vurgulayarak, "Son 18 yılda Giresun'da inşa edilen 3 sulama tesisi ile 4 bin 640 dekar zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Giresun topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 2 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Giresun için sulamanın öneminin çok büyük olduğuna işaret eden Yıldız, bunun için 5 sulama inşaatının devam ettiğini aktardı.

Yıldız, bu inşaatların tamamlanmasıyla toplam 38 bin 910 dekar arazinin sulanmasının sağlanacağını kaydederek, "Milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 30 milyon lira katkı sağlanacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Giresun zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır." ifadesini kullandı.?????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin