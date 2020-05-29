DSİ Genel Müdürü Yıldız Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu
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DSİ Genel Müdürü Yıldız Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES inşaatında inceleme yaptı.

DSİ Genel Müdürü Yıldız Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu
29.05.2020 23:11 | Son Güncelleme: 29.05.2020 23:32

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES inşaatında inceleme yaptı.

DSİ Artvin 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yıldız'ın tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçilerce inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES'i gezerek incelmelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, ekibiyle birlikte tamamlandığında 275 metre yüksekliği ile kemer baraj sınıfında dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ise en yüksek yüksek barajı olacak Yusufeli Baraj inşaatı çalışmalarında gelinen seviye hakkında bilgi aldığını aktardı.

Baraj inşaatında çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle baraj gövde yüksekliğimiz 208 metreye ulaşmış durumdadır. Yusufeli Barajı ve HES tesisinin kurulu gücü 558 megavat ve yıllık enerji üretimi yıllık 1 milyar 888 milyon kilovat saattir. Yusufeli Barajı tamamlandıktan sonra milli bütçeye yıllık 1 milyar 500 milyon lira katkı sağlayacaktır. Proje ile yaklaşık 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak."

Yıldız, Yusufeli Barajı'nın üreteceği enerjinin yanı sıra diğer barajlara da su kaynağı olacağına işaret ederek, Çoruh Nehri'nin getireceği rusubatı önemli ölçüde tutarak diğer barajların ömrünün uzaması ve Çoruh Nehri'nde oluşabilecek taşkın riskini de azaltacak olması nedeniyle Yusufeli Barajı'nın büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Açıklamada Yıldız'ın, Yusufeli yeni yerleşim yerini de gezdiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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