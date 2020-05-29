DSİ Genel Müdürü Yıldız, Yusufeli Barajı'nda inceleme yaptı
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DSİ Genel Müdürü Yıldız, Yusufeli Barajı'nda inceleme yaptı

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yusufeli Barajı'nda incelemede bulundu.

DSİ Genel Müdürü Yıldız, Yusufeli Barajı'nda inceleme yaptı
29.05.2020 20:34 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:38

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yusufeli Barajı'nda incelemede bulundu.

DSİ Genel Müdürü Yıldız, beraberindeki heyetle Yusufeli Barajı'nda incelemede bulundu. İlk olarak baraj çalışmalarının koordine edildiği Yusufeli Barajı şantiyesini ziyaret eden Genel Müdür Yıldız, ardından inşaatta incelemelerde bulunarak çalışmalarda gelinen seviye hakkında bilgi aldı. Yıldız, "Bugün ekibimizle birlikte tamamlandığında 275 metre yüksekliği ile ülkemizin en yüksek, dünyanın üçüncü yüksek barajı olacak Yusufeli Baraj inşaatımızda incelemede bulunarak, çalışmalarda gelinen seviye hakkında bilgi aldık. Baraj inşaatımızda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bugün itibari ile Baraj gövde yüksekliğimiz 208 metreye ulaşmış durumdadır. Yusufeli Barajı ve HES tesisinin kurulu gücü 558 MW ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon KWh/yıl dır. Yusufeli Barajının tamamlanması ile milli bütçeye yıllık 1 milyar 500 milyon TL katkı sağlayacaktır. Proje ile yaklaşık 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanacaktır" dedi.

"Çoruh'ta taşkın riskini de azaltılacak"

Yıldız, "Bununla birlikte Yusufeli Barajı üreteceği enerjinin yanı sıra diğer barajlara da su kaynağı olacaktır. Diğer taraftan Çoruh nehrinin getireceği rusubatı önemli ölçüde tutarak diğer barajların ömrünün uzamasına ve Çoruh Nehrinde oluşabilecek taşkın riskini de azaltacaktır" dedi.

Yıldız, Yusufeli Barajı'ndaki incelemelerinin ardından Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim alanlarında incelemede bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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