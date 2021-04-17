DSİ Genel Müdürü Yıldız, Yozgat'taki İnandık Barajı inşaatını inceledi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DSİ Genel Müdürü Yıldız, Yozgat'taki İnandık Barajı inşaatını inceledi Açıklaması

DSİ Genel Müdürü Yıldız, Yozgat'taki İnandık Barajı inşaatını inceledi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Ekonomi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yapımı devam eden İnandık Barajı inşaatında incelemede bulundu.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yapımı devam eden İnandık Barajı inşaatında incelemede bulundu.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin Yozgat'a yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, İnandık Barajı inşaatını inceleyen Yıldız'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Bugün ekibimizle gövde dolgu çalışmaları devam eden Yerköy İnandık Barajı inşaatımızda incelemelerde bulunduk. Barajımızın gövde dolgu çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Barajımızın temelden yüksekliği 63 metredir, 31,10 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahiptir. Yerköy İnandık Barajı'nın tamamlanmasıyla 28 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Yapılacak sulu tarımla ülke ekonomisine yıllık 25 milyon 40 bin 417 lira katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Yıldız'a Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap, Barajlar ve DSİ Kayseri 12. Bölge Müdürü Okan Bal ile yüklenici firma yetkililerinin eşlik ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Ziya Selçuk Mustafa Destici Yıldırım Akbulut
Magazin Mehtap Ar Müge Anlı Ebru Gündeş Hande Erçel
Spor Ryan Babel Arda Turan Cenk Tosun Ersun Yanal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rus Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: DSİ Genel Müdürü Yıldız, Yozgat'taki İnandık Barajı inşaatını inceledi Açıklaması - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 21:08:38. #1.16#

title