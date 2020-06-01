DSİ Genel Müdürü Yıldız Rize, Trabzon ve Bayburt'ta incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DSİ Genel Müdürü Yıldız Rize, Trabzon ve Bayburt'ta incelemelerde bulundu

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'ın, Rize, Trabzon ve Bayburt'ta incelemelerde bulunduğu bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Yıldız Rize, Trabzon ve Bayburt'ta incelemelerde bulundu
01.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:45

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'ın, Rize, Trabzon ve Bayburt'ta incelemelerde bulunduğu bildirildi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, ilk olarak Rize Taşlıdere Vadisi Islahı kapsamında devam eden ıslah çalışma alanlarında inceleme yapan Yıldız'ın, DSİ Trabzon Bölge Müdür Vekili Emre Akçalı'dan çalışmalarda gelinen seviye hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Proje kapsamında Türkiye'de ilk kez Rize'de yapılan geçirgen tersip bentlerini inceleyen Yıldız'ın, ardından Trabzon'a geçerek Trabzon Bölge Müdürlüğü kampüsünde tamamlanan dünyanın ilk İnteraktif Taşkın Müzesi'ni gezdiği, Bölge Müdür Akçalı'dan bilgi aldığı aktarılan açıklamada, Yıldız'ın Bayburt'ta ise Demirözü sulaması ve Bayburt Çoruh Nehri Islahı inşaat alanlarında incelemede bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yıldız, Karadeniz'in, Türkiye'nin en çok ve en yoğun yağış alan bölgesi olduğunu, bundan dolayı özellikle sahil bandında taşkın kontrol çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yıldız, 2003 yılından bugüne kadar Rize'de 58 dere ıslahını tamamladıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yapılan ıslah çalışmaları ile Rize şehir merkezi, 103 yerleşim yeri ve 17 bin 70 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. Ülkemizde ilk kez Rize ili Güneysu ilçesinde geçirgen tersip bendi uygulaması yaptık. Bu tesisler yerleşim yerlerinin emniyet supabı olarak nitelendirilecek kilit tesislerdir. Yukarı havzadan gelen rusubat ve odunsu materyalleri tuzaklayarak mansaptaki yerleşim yerlerini taşkından koruyan bu tür yapıların ülke sathında yaygınlaştırılması çalışmalarına başladık."

Trabzon'da ise 2003 yılından bugüne kadar tamamlanan 99 dere ıslahıyla şehir merkezi, 196 yerleşim yeri ve 9 bin 730 dekar arazinin taşkınlardan korunduğuna dikkati çeken Yıldız, "Bilindiği üzere Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi olan Doğu Karadeniz'de yaklaşık 74 bin münferit dere bulunuyor. Bu kapsamda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ülkedeki taşkın olaylarına dikkati çekmek ve halkı bilinçlendirmek için dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan Taşkın Müzesi'ni tamamlandık." ifadesini kullandı.

Yıldız, Bayburt'taki incelemelerine de değinerek, Bayburt merkez Çoruh Nehri ve yan kolları ıslahı ile Bayburt şehir merkezinin taşkın hasarlarından korunacağına, şehrin çehresinin değişeceğine dikkati çekti.

Bayburt'ta sulamanın çok önemli olduğunu bildiklerini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Bayburt ilimizin münbit topraklarını suya kavuşturmak için de DSİ olarak 2003 yılından bugüne kadar 7 baraj tamamlanmış olup toplamda 71,97 milyon metreküp biriktirme hacmine ulaşılmıştır. Bayburt'ta 2003 yılından bugüne kadar 12 sulama tesisi tamamlanmış olup toplamda 160 bin 520 dekar, kısmi olarak 2 bin 500 dekar arazi olmak üzere toplam 163 bin 20 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Böylece çiftçilere yıllık 91 milyon lira zirai gelir artışı sağlanmıştır. Bayburt Demirözü sulaması ile 112 bin 600 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Konut kredisinde 15 yıl vade ve aylık %0.64 faizle finansman sunulacak Haber
Son dakika: Konut kredisinde 15 yıl vade ve aylık %0.64 faizle finansman sunulacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı Haber
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler Haber
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı Haber
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini boynundan vurdu
Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini boynundan vurdu
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Bursa'daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu
Bursa'daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
Bakan Soylu'dan Bursa'da şehit olan polis ile ilgili açıklama: Polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz?
Bakan Soylu'dan Bursa'da şehit olan polis ile ilgili açıklama: Polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu...
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü
Sokağa çıkma izninde balon satmak için dışarı çıkan seyyar satıcı, siftah yapamadan döndü
Sokağa çıkma izninde balon satmak için dışarı çıkan seyyar satıcı, siftah yapamadan döndü
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak araç çarpması sonucu öldü
Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak araç çarpması sonucu öldü
Kenan Doğulu'nun yeni yaşını 'Beceremediğimiz evlilik olsun' diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Övüyor musun seviyor musun belli değil
Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Övüyor...
ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa 'terör örgütü' kabul edilecek
ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa "terör örgütü" kabul edilecek
Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti
Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler
Rahatına düşkün 'sosyete tavuk' sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor
Rahatına düşkün "sosyete tavuk" sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi
Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi
Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Adnan Menderes Fahrettin Koca Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Demet Akbağ Kenan Doğulu Haldun Dormen
Spor Ozan Kabak İlhan Cavcav Ahmet Ağaoğlu Mehmet Aurelio Emre Belözoğlu
Daha Fazla Şehit Minnesota Fenerbahçe Polis Memuru
Şu an buradasınız: DSİ Genel Müdürü Yıldız Rize, Trabzon ve Bayburt'ta incelemelerde bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 09:48:25. #1.14#
title