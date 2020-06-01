DSİ Genel Müdürü Yıldız Rize, Trabzon ve Bayburt'ta incelemelerde bulundu DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'ın, Rize, Trabzon ve Bayburt'ta incelemelerde bulunduğu bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'ın, Rize, Trabzon ve Bayburt'ta incelemelerde bulunduğu bildirildi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, ilk olarak Rize Taşlıdere Vadisi Islahı kapsamında devam eden ıslah çalışma alanlarında inceleme yapan Yıldız'ın, DSİ Trabzon Bölge Müdür Vekili Emre Akçalı'dan çalışmalarda gelinen seviye hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Proje kapsamında Türkiye'de ilk kez Rize'de yapılan geçirgen tersip bentlerini inceleyen Yıldız'ın, ardından Trabzon'a geçerek Trabzon Bölge Müdürlüğü kampüsünde tamamlanan dünyanın ilk İnteraktif Taşkın Müzesi'ni gezdiği, Bölge Müdür Akçalı'dan bilgi aldığı aktarılan açıklamada, Yıldız'ın Bayburt'ta ise Demirözü sulaması ve Bayburt Çoruh Nehri Islahı inşaat alanlarında incelemede bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yıldız, Karadeniz'in, Türkiye'nin en çok ve en yoğun yağış alan bölgesi olduğunu, bundan dolayı özellikle sahil bandında taşkın kontrol çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yıldız, 2003 yılından bugüne kadar Rize'de 58 dere ıslahını tamamladıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yapılan ıslah çalışmaları ile Rize şehir merkezi, 103 yerleşim yeri ve 17 bin 70 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. Ülkemizde ilk kez Rize ili Güneysu ilçesinde geçirgen tersip bendi uygulaması yaptık. Bu tesisler yerleşim yerlerinin emniyet supabı olarak nitelendirilecek kilit tesislerdir. Yukarı havzadan gelen rusubat ve odunsu materyalleri tuzaklayarak mansaptaki yerleşim yerlerini taşkından koruyan bu tür yapıların ülke sathında yaygınlaştırılması çalışmalarına başladık."

Trabzon'da ise 2003 yılından bugüne kadar tamamlanan 99 dere ıslahıyla şehir merkezi, 196 yerleşim yeri ve 9 bin 730 dekar arazinin taşkınlardan korunduğuna dikkati çeken Yıldız, "Bilindiği üzere Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi olan Doğu Karadeniz'de yaklaşık 74 bin münferit dere bulunuyor. Bu kapsamda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ülkedeki taşkın olaylarına dikkati çekmek ve halkı bilinçlendirmek için dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan Taşkın Müzesi'ni tamamlandık." ifadesini kullandı.

Yıldız, Bayburt'taki incelemelerine de değinerek, Bayburt merkez Çoruh Nehri ve yan kolları ıslahı ile Bayburt şehir merkezinin taşkın hasarlarından korunacağına, şehrin çehresinin değişeceğine dikkati çekti.

Bayburt'ta sulamanın çok önemli olduğunu bildiklerini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Bayburt ilimizin münbit topraklarını suya kavuşturmak için de DSİ olarak 2003 yılından bugüne kadar 7 baraj tamamlanmış olup toplamda 71,97 milyon metreküp biriktirme hacmine ulaşılmıştır. Bayburt'ta 2003 yılından bugüne kadar 12 sulama tesisi tamamlanmış olup toplamda 160 bin 520 dekar, kısmi olarak 2 bin 500 dekar arazi olmak üzere toplam 163 bin 20 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Böylece çiftçilere yıllık 91 milyon lira zirai gelir artışı sağlanmıştır. Bayburt Demirözü sulaması ile 112 bin 600 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır."

Kaynak: AA