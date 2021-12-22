DSİ GENEL MÜDÜRÜ YILDIZ'IN TERCİHİ "ŞAMPİYON METE GAZOZ" - Haberler
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DSİ GENEL MÜDÜRÜ YILDIZ'IN TERCİHİ "ŞAMPİYON METE GAZOZ"

DSİ GENEL MÜDÜRÜ YILDIZ'IN TERCİHİ
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Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf seçti.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf seçti. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi. Yıldız, tercihlerini, yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların Dansı", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" ve haber kategorisinde Bilal Kahyaoğlu'nun "Selin Yıktıkları" isimli fotoğraflarından yana yaptı. AA'nın geleneksel hale gelen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında emeği geçenlere teşekkür eden Yıldız, oylamaya katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Yıldız, AA'nın hem yurt içinde hem de yurt dışında Türkiye'yi temsil eden çok önemli bir kurum olduğunu vurgulayarak, "Fotoğrafların hepsi birbirinden özel ve etkileyici. Bu bakımdan fotoğraflar arasından seçim yaparken zorlandım. " dedi.

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