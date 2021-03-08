DSİ Genel Müdürü Yıldız: "Ankara'mızda son 18 yılda 26 baraj ve 10 gölet inşa ettik"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ankara'da son 18 yılda 26 baraj ve 10 gölet inşa ettiklerini bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin Ankara'ya yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçirdiğini belirtti.

Son 18 yılda Ankara'da inşa edilen 30 sulama tesisiyle 179 bin 681 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını ifade eden Yıldız, "Böylece Ankara topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 94 milyon 407 bin 18 lira ilave zirai gelir artışı sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, kentte 5 sulama projesinin inşaatının da devam ettiğini kaydederek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu çalışmaların tamamlanmasıyla toplam 45 bin 230 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 70 milyon 567 bin lira katkı sağlanacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Ankara zirai üretimde de ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır. Ülkemizin başkentinde su kaynaklarını geliştirmek için son 18 yılda kente 158 tesis ile 5 milyar 181 milyon 979 bin 114 lira yatırım yaptık. Ankara'mızda son 18 yılda 26 baraj ve 10 gölet inşa ettik."

"7 barajın inşaatı sürüyor"

Ankara'nın su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelere yeni baraj ve göletler yaptıklarına, şu anda 7 barajın yapım çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli olan Gerede Tüneli ile Ankara'ya memba kalitesinde içme suyu sağlanıyor. 2003 yılından bugüne kadar tamamladığımız içme suyu tesisleri ile 3 milyon 165 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak olan yıllık 235,05 milyon metreküp içme suyu temin ediyoruz. Ankara İlinde taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 78 dere ıslah projesi ile 116 yerleşim yeri ve 1200 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağlıyoruz, üç taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık