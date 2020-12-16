DSİ Genel Müdürü Yıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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DSİ Genel Müdürü Yıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

16.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:56
DSİ Genel Müdürü Yıldız, AA'nın

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf seçti.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf seçti.

Yıldız, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Yıldız, tercihlerini, yaşam kategorisinde Enver Hancı'nın "Palu Köprüsü'nde Yolculuk", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" ve haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 Yıl Sonra İbadet" isimli fotoğraflarından yana yaptı.

AA'nın geleneksel hale gelen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında emeği geçenlere teşekkür eden Yıldız, oylamaya katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Yıldız, AA'nın hem yurt içinde hem de yurt dışında Türkiye'yi temsil eden çok önemli bir kurum olduğunu vurgulayarak, "Fotoğrafların hepsi birbirinden özel ve etkileyici. Bu bakımdan fotoğraflar arasından seçim yaparken zorlandım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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