DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yapımı süren Eskişehir Gökpınar Barajı'nı inceledi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Eskişehir'de inşasına devam edilen Gökpınar Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Eskişehir'de inşasına devam edilen Gökpınar Barajı'nda incelemelerde bulundu.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, Yıldız'a incelemelerinde Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanı Ali Gökyel, Barajlar ve HES Dairesi Başkanı Dinçer Aydoğan, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanı Dr. Ayhan Koçbay, DSİ Eskişehir 3. Bölge Müdürü Kağan Şan ile teknik ekip ve yüklenici firma yetkililerinin eşlik ettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Müdür Yıldız, DSİ'nin Eskişehir'e yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını suyla buluşturmaya devam ettiğini belirtti.

Gövde dolgu çalışmaları süren Gökpınar Barajı'nın tamamlanmasıyla, barajda depolanacak su ile 60 bin 800 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını aktaran Yıldız, şu bilgileri paylaştı:

"Barajımızın gövde dolgusunda yüzde 90 gerçekleşme sağlanmış durumda. Gökpınar Barajı'nın toplam gövde dolgu hacmi 1 milyon 427 bin 268 metreküp olup, 1 milyon 300 bin metreküp dolgu imalatı tamamlanmıştır. Kalan 127 bin 268 metreküp gövde dolgusu, dip savak mekanik aksamı ve dolu savak imalatlarının 2021 yılı ağustos ayında tamamlanması hedeflenmektedir. 2021 yılı sulama sezonu sonunda yani eylül ayında inşallah Gökpınar Barajı'mızda su tutmayı planlanmaktayız. Temelden yüksekliği 53 metre ve su depolama kapasitesi 120 milyon metreküp olan Eskişehir Gökpınar Barajı'nın tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla, 2021 birim fiyatları ile dekar başına 770 lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 47 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık