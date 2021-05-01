DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Uşak'taki barajlarda inceleme yaptı
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DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Uşak'taki barajlarda inceleme yaptı

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Uşak'taki barajlarda inceleme yaptı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Uşak'ta 2003 yılından bu yana inşa edilen 44 sulama tesisiyle 108 bin 220 dekar alanı sulamaya açtıklarını ve 180 milyon liralık zirai gelir artışı sağladıklarını belirtti.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Uşak'ta 2003 yılından bu yana inşa edilen 44 sulama tesisiyle 108 bin 220 dekar alanı sulamaya açtıklarını ve 180 milyon liralık zirai gelir artışı sağladıklarını belirtti.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Yıldız, Uşak'ta Kozviran Barajı, Halaçlar Barajı, Bahadır Barajı, Gökkaya Barajı aks yeri ve Sorkun Göleti sahalarında incelemelerde bulundu, Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve DSİ 23. Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, kentte 2003'ten bu yana inşa edilen 44 sulama tesisiyle 108 bin 220 dekar zirai alanın suya kavuştuğunu, tarımsal gelire 180 milyon liralık katkı sağladıklarını bildirdi.

Kentte 3 sulama projesinin devam ettiğini anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Uşak'ta son 19 yılda 17 baraj, 15 gölet ve 1 yer altı depolaması inşa ettik. İl genelinde 2 baraj ve 1 göletin de yapımı devam ediyor. Diğer taraftan 2003 yılından bugüne tamamladığımız içme suyu tesisleriyle 117 bin kişinin ihtiyacı olan yıllık 6,40 milyon metreküp içme suyu temin ediyoruz. İnşaatı devam eden 2 içme suyu tesisini 2022 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedeflemekteyiz."

Yıldız, il genelinde 2003 yılından bu yana 47 dere ıslah çalışmasının tamamlandığını, bir taşkın koruma çalışmasının da devam ettiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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