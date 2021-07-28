DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Dereli ilçesini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Dereli ilçesini ziyaret etti

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Dereli ilçesini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Yıldız, Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu ile birlikte, Ağustos 2020 tarihinde bölgede yaşanan sel felaketinin ardından gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.

İlgililerden bilgi alan Yıldız, Şenlikoğlu ile yapılacak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Şenlikoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dereli'de selin izlerinin silinmesi için çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'a projelere sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Dereli ilçesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

Sel, önüne geleni yuttu geçti! Evin çatısı saniyeler içinde tuzla buz oldu
Sel, önüne geleni yuttu geçti! Evin çatısı saniyeler içinde tuzla buz oldu
Artvin'deki selde boğulmak üzere olan vatandaş son anda böyle kurtarıldı
Artvin'deki selde boğulmak üzere olan vatandaş son anda böyle kurtarıldı
Birden bastırdı, her yer beyaza büründü
Birden bastırdı, her yer beyaza büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ersin Tatar Abdurrahman Bulut Adil Karaismailoğlu
Magazin Fatma Girik Acun Ilıcalı Prens William Mehmet Ali Erbil
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Rıza Çalımbay Roger Schmidt Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Dereli ilçesini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 15:36:58. #1.16#

title