DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'dan Eskişehirlilere müjde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'dan Eskişehirlilere müjde

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'dan Eskişehirlilere müjde
Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Eskişehir Odunpazarı 1 Nolu Dere Sel Kapanı" projesinin tamamlandığını belirterek, "Projemizi tamamlayarak hizmete aldık.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Eskişehir Odunpazarı 1 Nolu Dere Sel Kapanı" projesinin tamamlandığını belirterek, "Projemizi tamamlayarak hizmete aldık. Bu sayede Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi taşkınlardan korunacaktır. Projenin Eskişehir ilimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin Eskişehir'e yaptığı yatırımlarla toprakların su ile buluşturularak vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmesi dışında, derelerdeki taşkın riskinin de azaltıldığı kaydedildi.

Eskişehir'de son dönemde yapılan su yapılarının artması ile bölgedeki tarımsal faaliyetlerin de geliştiğine yer verilen açıklamada, baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra, taşkın koruma tesislerinin önem arz ettiğine değinildi.

Açıklamada, "Eskişehir Odunpazarı 1 Nolu Dere Sel Kapanı" projesine ilişkin DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'ın şu cümlelerine yer verildi:

"Eskişehir Odunpazarı 1 Nolu Dere Sel Kapanı projesini tamamlayarak hizmete aldık. Proje ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi taşkınlardan korunacaktır. Projenin Eskişehir ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Proje ile dipsavak cebri boru ve 55 bin metreküp dolgu imalatı yapıldı. Dolusavak imalatları, vana odası ve su alma yapısı bitirildi ve proje tamamlandı."

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'dan Eskişehirlilere müjde

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

Van'da aşırı yağışlar sürüyor! Hakkari kara yolu ulaşıma kapandı
Van'da aşırı yağışlar sürüyor! Hakkari kara yolu ulaşıma kapandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Varank Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Demet Akalın Prens William Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'dan Eskişehirlilere müjde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 10:43:58. #1.16#

title