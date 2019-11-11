DSİ Genel Müdürü Aydın: "Muş'ta 32 bin dekar tarım arazisi sulanmıştır"

11.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:14

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptıkları yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sağladıklarını bildirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade etti.

Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunu bildiren Aydın, şunları belirtti:

"Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bu kapsamda Muş'ta 15 Mayıs 2019'da başlayan sulama sezonu 15 Ekim 2019'de tamamlandı. 2019 yılı sulama sezonunda Muş ve ilçelerimizde 32 bin dekar tarım arazisi sulanmıştır. Muş ve ilçelerimizde 2019 yılında 32 dekar arazide yapılan sulu tarımla 2019 yılı birim fiyatlarıyla ülkemiz ekonomisine 23 milyon lira katkı sağlandı.

DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."

Aydın, sulama sezonunda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA