DSİ Genel Müdürü Aydın: "Kütahya'da 34 bin 780 dekar tarım arazisi sulandı"

27.11.2019 13:53 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:58

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2019 yılı sulama sezonunda Kütahya ve ilçelerinde toplam 34 bin 780 dekar tarım arazisinin sulandığını açıkladı.



DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden Genel Müdür Mevlüt Aydın, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor" dedi.



"Ülke ekonomisine 70 milyon TL katkı sağlandı"



Kütahya'da 1 Mayıs 2019 tarihinde başlayan sulama sezonunun 7 Ekim 2019 tarihinde tamamlandığını belirten Müdür Aydın, "2019 yılı sulama sezonunda Kütahya ve ilçelerinde toplam 34 bin 780 dekar tarım arazisi sulanmış, yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 70 milyon TL katkı sağlanmıştır" dedi.



Sulama sezonunda emeği geçenlere teşekkür eden Aydın, "DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz 'dedi.



"Yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır"



Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiğini belirten Genel Müdür Aydın," Türkiye'de suyun dörtte üçü sulamada kullanılmakta olup, bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA