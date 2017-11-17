DSİ Genel Müdürü Acu Açıklaması

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, geliştirdikleri projelerle, suyun bir damlasını dahi boşa harcamayacak şekilde planlanan yatırımları milletin hizmetine sunduklarını belirtti.



Acu, yaptığı yazılı açıklamada, Rize, Bayburt ve Gümüşhane'de gerçekleştirdikleri yatırımlara ilişkin bilgi verdi.



Rize'deki yatırımlarla içme ile kullanma suyu teminini ve derelerdeki taşkın riskini azaltmayı sürdürdüklerini ifade eden Acu, su meselesini çözmek için büyük çalışma başlattıklarını bildirdi.



İnşaatı süren ve proje aşamasındaki tesislerin tamamlanmasıyla kente yıllık toplam 12,62 milyon metreküp içme suyu temin edileceğini kaydeden Acu, şehrin 2050'ye kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını vurguladı.



Karadeniz Bölgesi'nde taşkınlarla mücadelenin önemine işaret eden Acu, "Bu maksatla kentte son 13 yılda 52 taşkın koruma ve dere ıslahı tamamlanmıştır. Bu tesislerle Rize şehir merkezi, 97 meskun mahal ve 15 bin 260 dekar alanı taşkından koruduk. Ayrıca 21 dere ıslah çalışması devam ediyor." bilgisini verdi.



Acu, "Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamında bulunan Rize'de 2003-2019'da yapılan ve yapılacak 4 içme suyu, 69 taşkın koruma ve 16 HES olmak üzere toplam 89 tesis açılacak. Tamamlanan ve tamamlanacak projelerle ilimizde 204 bin kişiye ilave içme suyu temin edilmesi, 136 yerleşim yeri ve 19 bin 930 dekar arazinin taşkınlardan korunması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.



Bayburt'a yıllık 8,33 milyon metreküp içme suyu sağlandı



Murat Acu, Bayburt'ta son dönemde inşa edilen su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesi ve içme suyu temininde büyük rol oynadığını belirtti.



Son 15 senede şehir merkezine yıllık 8,33 milyon metreküp içme suyu temin ettiklerini, kentte 5 baraj yaptıklarını, 53 bin 610 dekar araziyi sulamaya açtıklarını bildiren Acu, çiftçilere yıllık 25 milyon lira zirai gelir artışı sağladıklarını ve 33 derenin ıslahını tamamladıklarını kaydetti.



Kırklartepe, Akşar Mehmet Aslan, Aydıntepe Erikdibi ve Aydıntepe Pınargözü'nün de aralarında bulunduğu 10 barajın yapımının da hızla sürdüğünü ifade eden Acu, "Cumhurbaşkanımızın Kasım 2015'teki Bayburt ziyareti sırasında verdiği talimat üzerine çalışmalarına başlanan, şehir merkezinden geçen Çoruh Nehri'nde ıslah çalışmaları devam ediyor. Nehirdeki çalışmaların tamamlanmasıyla Bayburt ayrı güzelliğe kavuşacak." değerlendirmesinde bulundu.



Acu, "Kentte 2003-2019'da yapılan ve yapılacak 1 içme suyu, 25 baraj ve gölet, 23 sulama, 51 taşkın koruma, 2 HES olmak üzere toplam 102 tesis açılacak. Bunlarla ilimizde 206 bin 880 dekar arazinin sulamaya açılması, bu alanlardan 120 milyon lira gelir artışı sağlanması hedefleniyor." bilgisini verdi.



Gümüşhane'ye son 15 yılda 14 baraj yapıldı



Murat Acu, Gümüşhane'ye ise son 15 yılda 14 baraj, 1 gölet inşa ettiklerini bildirdi.



Kentte proje hazırlama çalışmaları süren tesislerin tamamlanmasıyla yıllık toplam 6,45 milyon metreküp içme suyu sağlanacağını kaydeden Acu, şehrin 2050'ye kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını belirtti. Acu, şöyle devam etti:



"Bununla birlikte Bahçecik, Çamur ve Gümüşhane Tersun'un da aralarında bulunduğu 19 barajın yapımı hızla devam ediyor. 2003'ten bugüne kadar tamamladığımız 9 sulama tesisiyle toplam 112 bin 850 dekar zirai arazinin sulanmasını sağladık. Böylece çiftçilerimize yıllık 67,5 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. Diğer taraftan Gümüşhane için son derece önemli olan, tamamlandığında 62 bin 200 dekar zirai arazinin sulanmasını sağlayacak Sadak Barajı Sulaması tesisinin yapımı hızla devam ediyor. Gümüşhane'de tamamladığımız 35 dere ıslahıyla, şehir merkezi, 34 yerleşim yeri ve 5 bin 540 dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 17 dere ıslah çalışması devam ediyor."



Acu, "DOKAP kapsamında bulunan kentte 2003-2019'da yapılan ve yapılacak 43 baraj ve gölet, 35 sulama, 58 taşkın koruma, 9 HES olmak üzere toplam 145 tesis açılacak. Bu projelerle ilimizde 338 bin 700 dekar arazinin sulamaya açılması, bu alanlardan 153 milyon lira gelir artışı sağlanması amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.



DSİ'nin hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Acu, "Geliştirdiğimiz projelerle, suyun bir damlasını dahi boşa harcamayacak şekilde planlanan yatırımları milletimizin hizmetine sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.