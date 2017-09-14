DSİ Genel Müdürü Acu Açıklaması

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Ilısu Barajı ve hidroelektrik santrali (HES) projesinin sadece enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik bir proje olmayıp, aynı zamanda bölgesel kalkınmayı hedeflerken, çevresel ve kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik bir proje olduğunu bildirdi.



Acu, Hasankeyf yeniden yerleşim alanındaki incelemelerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Ilısu Barajı'nın tamamlandığında gövde dolgusu, enerji üretimi ve oluşturacağı göl bakımından dünyanın en büyük barajlarından biri olacağını belirtti, barajın gövde dolgusunun temmuz ayında tamamlandığını anımsattı.



Ilısu Barajı ve hidroelektrik santralinin ünite başına 223 megavatlık kapasitesi ile jeneratör gücü bakımından Atatürk ve Karakaya barajlarından sonra üçüncü büyüklükte olacağını ifade eden Acu, barajın dolgu hacmi bakımından Türkiye'nin ikinci, kurulu güç bakımından Türkiye'nin dördüncü büyük barajı olacağını bildirdi.



Barajın bin 200 megavat kurulu gücündeki santral ile yılda ortalama 4,12 milyar kilovat saat enerji üreterek ülke ekonomisine yıllık 1,3 milyar lira katkı sunacağını belirten Acu, projenin bölgeye ciddi anlamda katkı sağladığını, tamamlandığında 4 bin kişiye istihdam alanı sağlayarak aileleri ile 28 bin kişiye geçim kaynağı sağlayacağını ifade etti.



Acu, tarım ve enerjiye yönelik bir proje olmasına rağmen projenin bölgenin kültürel, ekonomik ve sosyal alanda gelişmesinde çok ciddi katkılar sağlayacağını, çalışan işçilerin genellikle yöre halkından temin edildiğini bildirdi.



Ilısu Barajı'nın su tutmasından sonra mansapta bulunan Cizre Barajı'nın da yapılabilir hale geleceğine işaret eden Acu, iki barajın tamamlanmasının ardından 1 milyon 200 bin dekar arazinin sulamaya açılacağını, sulama ile 12 kata varan gelir artışları meydana geleceğini kaydetti.



Yeniden yerleşim çalışmaları devam eden Hasankeyf'te de incelemelerde bulunduklarını belirten Acu, burada modern mimariye sahip konut, altyapı, sosyal donatı ve çevre düzenlemesi işlerine başlanıldığını, başta kamu binaları olmak üzere büyük bir kısmının tamamlandığını ifade etti.



Acu, yapımı tamamlanan 25 yataklı modern hastanenin 2017 yılı içerisinde devreye alınarak vatandaşların hizmetine sunulmasının planlandığını belirtti.



Batman Üniversitesine devri gerçekleştirilen Turizm Meslek Yüksekokulunun faaliyete geçmesiyle il merkezinde eğitimini sürdüren öğrencilerin Hasankeyf ilçesinde eğitimlerine devam ederek yeni yerleşkeye canlılık kazandırılmasının hedeflendiğini ifade eden Acu, Hasankeyfli esnafın mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla yapımına başlanan ve 126 modern dükkandan oluşan ticaret ve han binası inşaat işinin tamamlandığını ve geçici kabul aşamasında bulunduğunu bildirdi.



Acu, söz konusu dükkanların eşleştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla Hasankeyfli esnafa teslim edileceğini belirterek, "Kısacası Ilısu Barajı ve HES projesi sadece ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik bir proje olmayıp, aynı zamanda bölgesel kalkınmayı hedeflerken çevresel ve kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik bir projedir." ifadesini kullandı.