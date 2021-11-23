DSİ, Eskişehir'de arazi toplulaştırması yapacak - Haberler Ekonomi
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DSİ, Eskişehir'de arazi toplulaştırması yapacak

AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi
DSİ, Eskişehir'de arazi toplulaştırması yapacak

Devlet Su İşleri (DSİ) 3'üncü Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde arazi toplulaştırması gerçekleştirecek.

ESKİŞEHİR (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) 3'üncü Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde arazi toplulaştırması gerçekleştirecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Aşağıkepen Mahallesi'nde kamu yararı gözetilerek DSİ 3'üncü Bölge Müdürlüğünce zorunlu arazi toplulaştırması uygulanacak.

Belirlenen sınırlar içinde olmasına karşın arazi toplulaştırma kriterlerini taşımayan yerler, tepelik, taşlık, çukurluk alanlar ile yoğun sabit tesis bulunan yerler toplulaştırma harici bırakılacak.

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri

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