DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürü Yavuz, Pasinler'de baraj inşaatlarını inceledi

PASİNLER, ERZURUM (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Pasinler ilçesinde yapımı devam eden Demirdöven Barajı, sulama ve taşkın koruma çalışmalarını inceledi.

DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Müdürü Yavuz, beraberindeki heyet, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, AK Parti Pasinler İlçe Başkanı Gökhan Kanal, Pasinler Demirdöven Sulama Birlik Başkanı Murat Temel ve mahalle muhtarıyla Pasinler Demirdöven Barajı ve sulamasıyla ilgili istişare toplantısı yaptı.

Toplantıda, talepleri dinleyen Yavuz, daha sonra beraberindekilerle sulama sahaları ve yapımı süren Pasinler Çiçekli, Çöğender ve Tepecik mahalleleri taşkın koruma çalışmalarını kontrol etti.

Gelinen seviye hakkında yetkililerden bilgi alan Yavuz, şunları kaydetti:

"Pasinler ilçesinde Demirdöven Barajı ve sulaması ile ilgili daha güzel neler yapabiliriz düşüncesi ile Pasinler Belediye Başkanımız, AK Parti İlçe Başkanımız ve muhtarlarımızla bir araya geldik. Bizim açımızdan faydalı bir toplantı oldu. Pasinler Ovası'nda 83 bin 280 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayan Demirdöven Barajı'nın tam kapasite ile sulama sezonuna hazır hale gelmesi için var gücümüzle çalışacağız."

Toplantıya katılan mahalle muhtarları da Yavuz'a ilgisinden dolayı teşekkür etti.

AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri

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