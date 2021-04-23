DSİ drenaj kanalı ıslah çalışmasıyla taşkınların önüne geçecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DSİ drenaj kanalı ıslah çalışmasıyla taşkınların önüne geçecek

DSİ drenaj kanalı ıslah çalışmasıyla taşkınların önüne geçecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Adana'da drenaj kanalı ıslah çalışması ve dere taşkını önleme ihalelerinin tamamlandığını, çalışmalarla taşkınların önüne geçileceğini söyledi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Adana'da drenaj kanalı ıslah çalışması ve dere taşkını önleme ihalelerinin tamamlandığını, çalışmalarla taşkınların önüne geçileceğini söyledi.

DSİ Genel Müdürlüğü Adana'ya yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Adana-Seyhan TD-8 Drenaj Kanalı Islahı 3. Kısım işinin ihalesinin yapıldığını müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Adana-Seyhan TD-8 Drenaj Kanalı Islahı 3. Kısım işinin ihale süreci tamamlanmış olup, işin yapım sözleşmesini imzaladık. Projenin tamamlanması ile Adana'nın Seyhan ilçesi Kıyı Boyundan başlayarak, Metal Sanayi Sitesi ile Orta Ölçekli Sanayi Sitesi arasından geçen Kamışlı (TD-8 Drenaj Kanalı) Deresi'nin taşkın önleme ve ıslah çalışmalarının yapılması sağlanacaktır. Projenin Adana ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Genel Müdür Yıldız, "Adana-Seyhan TD-8 Drenaj Kanalı Islahı 3. Kısım işi kapsamında TD-8 Drenaj Kanalında 720 metre uzunluğunda beton ağırlık duvar ile 1 adet yaya köprüsü yapılacaktır. Çalışmaların tamamlanmasıyla Metal Sanayi Sitesi ile Orta Ölçekli Sanayi Sitesinde bulunan işyerleri ve yerleşim yerlerinin olası taşkınlardan korunması amaçlanmaktadır" diye konuştu. - ADANA

DSİ drenaj kanalı ıslah çalışmasıyla taşkınların önüne geçecek
DSİ drenaj kanalı ıslah çalışmasıyla taşkınların önüne geçecek
DSİ drenaj kanalı ıslah çalışmasıyla taşkınların önüne geçecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Köylüler kayıp mezardaki yakınlarının kabirlerini arıyor
Köylüler kayıp mezardaki yakınlarının kabirlerini arıyor
Evinde ölü bulunan uzman çavuş ve arkadaşı cinayete kurban gitmiş
Evinde ölü bulunan uzman çavuş ve arkadaşı cinayete kurban gitmiş
Adana'da boş arazide kesilmiş 3 at ele geçirildi
Adana'da boş arazide kesilmiş 3 at ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Vedat Bilgin Nikos Dendias Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Uygun Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: DSİ drenaj kanalı ıslah çalışmasıyla taşkınların önüne geçecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 13:16:58. #1.14#

title