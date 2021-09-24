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DSİ, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki çalışmalarıyla taşkın risklerini azaltıyor

AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi
DSİ, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki çalışmalarıyla taşkın risklerini azaltıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Doğu Karadeniz'de yaptıkları çalışmalarla derelerdeki taşkın risklerini azalttıklarını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Doğu Karadeniz'de yaptıkları çalışmalarla derelerdeki taşkın risklerini azalttıklarını bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dere ıslahları büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda DSİ, estetik ve emniyeti ön plana çıkaran ıslah projeleriyle hem taşkın risklerini azaltıyor hem de halkın can ve mal güvenliğini sağlıyor. Bu faaliyetlerde makineli çalışmalar da önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Yıldız, Doğu Karadeniz illerinde makineli çalışmaların belli periyotlar halinde devam ettiğini bildirdi. Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi olan Doğu Karadeniz'de, makineli çalışmalarla derelerdeki taşkın risklerini azalttıklarını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"2021 yılı içinde bugüne kadar toplamda 3 milyon 241 bin 791 metreküp kazı çalışması, 112 bin 600 metreküp yükleme, 16 bin 922 metreküp taş tahkimat ve 2 milyon 373 bin 48 metreküp/kilometre taşıma çalışması yapılmıştır. Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi, Doğu Karadeniz illerimizde de makineli çalışmalarımız devam edecektir."

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri
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Haber: DSİ, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki çalışmalarıyla taşkın risklerini azaltıyor - Haberler Ekonomi
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