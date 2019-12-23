DSİ, Doğu Akdeniz'de bir milyon 220 bin 800 dekar arazide toplulaştırma yaptı

23.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:50

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Adana, Mersin ve Osmaniye'de bu yıl bir milyon 220 bin 800 dekar arazide toplulaştırma yapıldığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, arazi toplulaştırması sayesinde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığı, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlandığı, kamulaştırma maliyetlerinin yüzde 90 oranında azaldığı belirtildi.

Toplulaştırmanın, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanmasını kolaylaştırdığı, işletme merkezi ile parseller arasındaki mesafelerin azaldığından meydana gelen kayıpların azalıp yakıt tasarrufu sağlandığı ifade edilen açıklamada, zirai mücadele ve gübrelemenin kolaylaştığı, sulama oranı ve randımanla beraber sağlanan katma değerden dolayı arazi değerinin en az iki kat arttığı kaydedildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, geçen yıl genel müdürlüğe verilen toplulaştırma yapma yetkisi kapsamında Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Adana'da 8 projede 2 milyon 265 bin 980 dekar alanda yürütülen çalışmalar kapsamında 821 bin 310 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildiğini ifade eden Aydın, kalan bir milyon 444 bin 670 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Mersin'de bir projede 279 bin 90 dekar alanda, Osmaniye'de de bir projede 120 bin 400 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlandığını ifade eden Aydın, Hatay'da 2 projede 556 bin dekar alanın gelecek yıl sonuna kadar toplulaştırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Aydın, şunları kaydetti:

"Çalışmalar kapsamında sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işleri de yapılıyor. Projelerin tamamının uygulanması sonucu gelecek yıl sonuna kadar 2 milyon 297 bin 790 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanmasının planlanmaktadır. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. "

Kaynak: AA