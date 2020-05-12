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DSİ'den zirai gelir artışına sulama projeleriyle katkı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Türkiye'nin 85 milyon dekarlık ekonomik olarak sulanabilir arazi miktarının yüzde 78'ini yani 66,5 milyon dekarı sulamaya açtıklarını belirterek, "Bu arazilerde uygun ziraat usulleri ve ürün deseniyle tarım yapılması durumunda takriben...

DSİ'den zirai gelir artışına sulama projeleriyle katkı
12.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 12.05.2020 11:04

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Türkiye'nin 85 milyon dekarlık ekonomik olarak sulanabilir arazi miktarının yüzde 78'ini yani 66,5 milyon dekarı sulamaya açtıklarını belirterek, "Bu arazilerde uygun ziraat usulleri ve ürün deseniyle tarım yapılması durumunda takriben yıllık 49,5 milyar lira zirai gelir artışı sağlanması mümkün." ifadesini kullandı.

Yıldız, Genel Müdürlük görevine vekaleten atanması nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada ülkenin en büyük yatırımcı kuruluşu olan DSİ'ye çok önemli görevler düştüğünü aktardı.

Bu bilinçle çalışmalarına devam edeceklerini, ülkenin kalkınması ve muasır medeniyet seviyesine yükselmesi adına yürüttükleri yatırımları artırarak sürdüreceklerini ifade eden Yıldız, 17 yılda 592 baraj, 587 hidroelektrik santral (HES), 385 gölet, 1389 sulama tesisi, 222 toplulaştırma, 248 içme suyu, 18 atık su ve 4 bin 952 taşkın koruma olmak üzere toplam 8 bin 393 tesisi hizmete sunduklarını bildirdi.

Yıldız, yapılan çalışmalarla ülkenin 85 milyon dekar olan ekonomik olarak sulanabilir arazi miktarının yüzde 78'ini yani 66,5 milyon dekarı sulamaya açtıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sulamaya açılan 66,5 milyon dekar arazide uygun ziraat usulleri ve ürün deseniyle tarım yapılması durumunda takriben yıllık 49,5 milyar lira zirai gelir artışı sağlanması mümkündür. Türkiye'de zirai üretimin üçte ikisi DSİ sulamaları vasıtasıyla gerçekleştirilirken, sulama projeleri neticesinde proje alanında gayri safi milli zirai gelir yaklaşık 5 kat artıyor. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir."

DSİ'nin içme suyu projeleri kapsamında 81 il için eylem planları hazırlandığını anımsatan Yıldız, "Son 17 yılda işletmeye aldığımız 248 içme suyu projesi ile 43 milyon vatandaşımıza içme suyu temin edilmiştir. Tamamlanan modern içme suyu arıtma tesisleri ile günde 8,6 milyon metreküp Avrupa Birliği standartlarında arıtılmış su üretilmektedir." ifadesini kullandı.

HES'lerden ekonomiye katkı

Yıldız, yerli kaynaklarla enerji üretimi sağlayan HES projelerinin önemine de işaret ederek, "Ülkemizde yanan her üç ampulden birini HES'ler aydınlatmaktadır. Hedefimiz 2023 yılına kadar 135 milyar kilovat saat hidroelektrik enerji üretim kapasitesine ulaşmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kendi kategorisinde dünyanın 3. yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda çalışmaların aralıksız devam ettiğini aktaran Yıldız, "Yusufeli Barajı'mızın kurulu gücü 558 megawat olup, yılda 1 milyar 888 milyon kilovat saat hidroelektrik enerji üretilecektir. Baraj inşaatımızda gövde beton dolgu çalışmaları devam ederken, gövde yüksekliği 205 metreye ulaştı. Çalışmaları süren Silvan Barajı da GAP'ta Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama projesi olacaktır. Şu an itibarıyla barajda fiziki gerçekleşme 65 seviyesine ulaşmıştır.

Ilısu Barajı'nda da yaklaşık 9,5 milyar metreküp su depolanmış olup, elektrik üretimi için de son hazırlıklar yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

Toplulaştırma ile tasarruf

Yıldız, DSİ tarafından yürütülen toplulaştırma çalışmaları hakkında da bilgi vererek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizde toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunmaktadır. 8,2 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında 496 bin hektar, 2019 yılında ise 619 bin hektar alanda tescil çalışmaları tamamlanmıştır. 2019 sonu itibarıyla 4,22 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili sağlanmış, 3,98 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. GAP bölgesinde ana kanal ve sulama şebekeleri için ihtiyaç duyulan 60 bin hektar arazi, toplulaştırma projeleri kapsamında sağlanmış olup, kamulaştırma bedelinden yaklaşık 3,6 milyar lira tasarruf edilmiştir. Karayolları ile yapılan protokol sonucu 16 güzergahta toplam 616 kilometrelik koridor kamulaştırma bedeli ödenmeden boşaltılırken, yaklaşık 1,3 milyar lira tasarruf sağlandı."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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