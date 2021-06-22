DSİ'den Yaban Hayatına Su Takviyesi…
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DSİ'den Yaban Hayatına Su Takviyesi…

DSİ'den Yaban Hayatına Su Takviyesi…
Habermetre - Haberler | Toplum

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ, yaban hayatın devamlılığı adına su bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için sondaj çalışmaları düzenliyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ, yaban hayatın devamlılığı adına su bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için sondaj çalışmaları düzenliyor. DKMP ile DSİ genel Müdürlüğü arasındaki protokol gereği Adına Gaziantep- Yavuzeli İlçesi Nohutalan Mahallesinde yaban hayatın korunması (çizgili sırtlan) için açmış olduğumuz 65069 nolu kuyudan 3 l/s su elde edildi. Suyun ulaşmasıyla bölgeye gelen sırtlanlar foto kapan kameraları ile görüntülendi. Muğla'da Sondaj Çalışmaları Devam EdiyorAyrıca Genel Müdürlüğümüz ekipleri Muğla ilinde de su sondaj çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Muğla Seydikemer Çobanisa 65145 nolu araştırma su sondaj kuyusundan 56 l/s su elde edildi. Seydikemer Çaltılar mahallesinde açtığımız iki kuyu (65012, 65013) ile birlikte bölgede 156 hektar araziye hizmet edecek olup ayrıca Seydikemer Tarıma Dayalı Hayvancılık İhtisas OSB'ne fayda sağlayacaktır.

Kaynak: Habermetre

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