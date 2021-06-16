DSİ'den Muğla'ya Bir Müjde Daha

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Muğla ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Yatağan İlçemizde Bir Barajın Daha İnşaat Çalışmalarına BaşladıkMuğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Yaylaköy Barajında ilk kazma vurularak çalışmalara başlandı. Yaylaköy Barajı; Yatağan ilçesinde Yayla - Cazgırlar - Bencik Mahalleleri arasında bulunan ovada 1. 730 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Ön yüzü membran kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilecek Barajın temelden yüksekliği 34 metre olup, 825. 000 m3 su biriktirme hacmine sahiptir. Barajın tamamlanmasıyla Milli Ekonomiye yıllık 3 milyon 114 Bin liralık katkı sağlanacak. Ayrıca 58 vatandaşımıza daha istihdam olanağı sunması planlanmaktadır.

Kaynak: Habermetre