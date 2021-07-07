DSİ'den Manisa'ya 100. yıl hediyesi
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DSİ'den Manisa'ya 100. yıl hediyesi

DSİ'den Manisa'ya 100. yıl hediyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yılda 6 milyon 130 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin etmesi planlanan Gürdük Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Barajı'nda gövde dolgusu çalışmalarına başlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yılda 6 milyon 130 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin etmesi planlanan Gürdük Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Barajı'nda gövde dolgusu çalışmalarına başlanıyor. Projenin Cumhuriyetin 100. yılına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Akhisar Kum Çayı üzerine inşa edilen Gürdük Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Baraj inşaatında şu ana kadar slurry trench, dolusavak ve batardo dolgusu tamamlandı. Yüzde 38 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan barajda gövde sıyırma kazılarına ve enjeksiyon imalatlarına start verildi. Hedefimiz 2021 yılı içerisinde gövde dolgusuna başlamaktır. Gövdesi kil çekirdek homojen dolgu tipinde projelendirilen barajın temelden yüksekliği 40 metre olacak. Gövdesi için 960 bin metreküp dolgu yapılacak barajda 33 milyon 390 bin metreküp su tutulacaktır" dedi.

Manisalı çiftçi yılda 12 milyon lira daha fazla kazanacak

DSİ Genel Müdürü Yıldız, 70 kilometre iletim hattı ile Manisa il merkezine yılda ortalama 6 milyon 130 bin metreküp içme ve kullanma suyu verecek barajın aynı zamanda Akhisar Ovası'nda 7 bin 710 dekar verimli tarım arazisini de modern sulama ile tanıştıracağına dikkati çekerek, proje tamamlandığında bölge ekonomisine yılda 12 milyon lira ek gelir sağlanmasının hedeflendiğini aktardı. - ANKARA

DSİ'den Manisa'ya 100. yıl hediyesi
DSİ'den Manisa'ya 100. yıl hediyesi
DSİ'den Manisa'ya 100. yıl hediyesi
DSİ'den Manisa'ya 100. yıl hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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