DSİ'den köprü ve menfez tıkanmalarına 'geçirgen bent' çözümü

24.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:06

TARIM ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, köprü ve menfezlerde yaşanan taşkınları önlemesi için 2 farklı geçirgen bent modeli tasarladı. Patent başvurusu yapılan geçirgen bentlerin sel sularının getirdiği ağaç, dal, kütük gibi malzemelerin tıkanmasıyla yaşanan taşkınlara son vermesi planlanıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sel sularının getirdiği ağaç, dal, kütük gibi malzemelerin köprü ve menfezleri tıkamasıyla yaşanan taşkınlara son vermek üzere geçirgen bent uygulamasının hayata geçirildiği belirtildi. Geliştirilen 2 modelin patent başvurularının yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen taşkınların en büyük sebeplerinden birini taşkın suyuyla birlikte yukarı havzalardan gelen ağaç, dal, kütük ve benzeri odunsu malzemelerin köprü ve menfezleri tıkayarak 'barajlama' yapıyor. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak dünyada son yıllarda geçirgen bentlerin yapımına ağırlık verilmiş ve ülkemizdeki ilk geçirgen bent uygulaması ise Rize'de yapılmıştı. Bu bağlamda DSİ Rize Bölge Müdürlüğü, rüsubat tutucu geçirgen bentlerin AR-GE çalışmaları kapsamında 2 farklı model tasarladı ve patent başvurularını yaptı. Söz konusu fikri eserlerin deneyleri Rize Bölge Müdürlüğü Hidrolik Laboratuvarı'nda tamamlanarak, dalgakıran ayaklı modelin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde patenti alındı. Gemiburnu tip model ise Uluslararası patent başvurusu aşamasında bulunuyor" denildi.

Sel meydana geldiği durumlarda, gelen odunsu materyalle tıkanan bentlerin iş göremez hale geldiği aktarılan açıklamada, geliştirilen bu 2 geçirgen bent modeli ile rusubat kaynaklı taşkınların önüne geçileceği kaydedildi.Açıklamada ayrıca, DSİ'nin geliştirilen bu geçirgen bentlerin yanı sıra moloz bariyerleri, taşkın müzesi, taşkın acil müdahale ekibi, mobil taşkın koordinasyon merkezi, taşkın müdahale planı, deniz dalgalarının nehir taşkınlarına etkisi projesi, taşkın ve heyelan erken uyarı pilot çalışmaları, bölge menfezlerinin büyütülmesi kararı, pürüzlülük katsayısının revizyonu çalışmaları gibi birçok projeyi de hayata geçirdiği vurgulandı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA