DSİ'den "KKTC Su Temin Projesi"ne ilişkin açıklama Açıklaması
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DSİ'den "KKTC Su Temin Projesi"ne ilişkin açıklama Açıklaması

25.09.2020 22:59 | Son Güncelleme: 25.09.2020 23:04
DSİ'den

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Su Temin Projesi" kapsamındaki "Deniz Geçişi İsale Hattı"nda meydana gelen arızanın giderilmesi amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından başlatılan çalışmaların olumsuz hava şartlarından etkilendiği bildirildi.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Su Temin Projesi" kapsamındaki "Deniz Geçişi İsale Hattı"nda meydana gelen arızanın giderilmesi amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından başlatılan çalışmaların olumsuz hava şartlarından etkilendiği bildirildi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmaların bitiş tarihi, olumsuz hava şartlarından kaynaklanan gecikmeler sebebiyle 29 Eylül 2020 olarak revize edildi.

Çalışma bölgesinde denizdeki yüksek dalga boyu ve şiddetli rüzgar, KKTC'ye su ileten boruların, onarım çalışması esnasında yüzeyde tutularak çalışılabilmesini mümkün kılmadı.

Kısa süreli duraklamalar haricinde, 17 Eylül tarihinden 20 Eylül gece saatlerine kadar bölgedeki gemiler çalışma alanlarını terk ederek, güvenli bir koya sığındı.

Rüzgar hızının 34 knot, dalga boyunun ise 3 metreyi bulması sebebiyle 4 günlük süre kaybı yaşandı. Bugün sabah saat 10.00 itibarıyla rüzgar hızı tekrar 30 knota ulaştı. Çalışma bölgesi terk edilmeden gemiler bekleme ve yüzeydeki boruyu koruma konumuna geçti.

Söz konusu olumsuz hava koşullarının 26 Eylül tarihinde hafiflemesi öngörülüyor. Bu kapsamda çalışmaların kaldığı yerden devam etmesi hedefleniyor.

KKTC Su Temin Projesi kapsamındaki "Deniz Geçişi İsale Hattında" 8 Ocak'ta meydana gelen arızanın giderilmesi maksadıyla DSİ tarafından yoğun bir çalışma programı uygulandı. Bu doğrultuda, 25 Eylül'de su iletimine tekrar başlanılması hedeflendi ancak iş bitiş tarihi olumsuz hava şartlarından kaynaklanan gecikmeler sebebiyle 29 Eylül olarak revize edildi.

Açıklamada, yaşanan her türlü olumsuzluğa rağmen "KKTC Su Temin Projesi"nden su iletimine başlanılması için yoğun mesainin ara verilmeden devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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