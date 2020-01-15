DSİ'den 'KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı' arızası açıklaması

15.01.2020 14:39 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:39

DEVLET Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce, KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı'ndaki arızanın, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle denizde meydana gelen dip dalgası neticesinde teknik nedenlerden kaynaklandığı, sabotaj ve trol avcılığı yönündeki iddiaların gerçeği yansatmadığı belirtildi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, KKTC Su Temin Projesi ile Türkiye tarafında inşa edilen Alaköprü Barajı'ndan alınan yıllık 75 milyon metreküp suyun, dünyada ilk kez uygulanan 'askıda geçiş sistemi' ile Akdeniz'den, KKTC tarafında inşa edilen Geçitköy Barajı'na iletildiği bildirildi. Projenin deniz geçişinin 66,5 kilometresinin askılı boru hattı olmak üzere 80 kilometre olduğu belirtilerek, deniz geçişi isale hattında 1600 milimetre çapında polietilen boruların kullanıldığı kaydedildi.

'SABOTAJ İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTA'Bir hafta önce deniz geçişi isale hattında arızanın tespit edildiği, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin inceleme yaptığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Yapılan sörvey ve incelemeler neticesinde; deniz geçişi isale hattının deniz tabanından askılı kesime geçişteki ilk borusunun, deniz tabanına kazıklarla sabitlenmiş ankraj bloğu üzerinde bulunan geçiş noktası ankraj elemanından (yarım Y-parçadan) sökülerek ayrıldığı ve borunun deniz yüzeyine çıktığı, askılı kesim borularını birbirine bağlayan ilk birleştirme elemanının (Y-parçanın) zincirinin askı kancasından ayrıldığı, Y-parçanın üst şamandırası ve askılı kesim ikinci borusu ile birlikte deniz yüzeyine çıktığı, deniz üstünde yüzer konuma geçen askılı kesim birinci borusu ile üst şamandıralı ilk Y-parça ve askılı kesim ikinci borusunun, Anamur kıyısına paralel konuma geçtiği ve askılı kesim üçüncü borusunun bükülmüş olduğu tespit edilmiştir. Olay; bölgedeki olumsuz hava şartlarından dolayı denizde meydana gelen dip dalgası neticesinde deniz tabanına döşenen son borudan sonra askıya geçen ilk borunun yerinden çıkması neticesinde teknik nedenlerden meydana gelmiş olup, sabotaj ve trol avcılığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Açıklamada, onlarım işlerinin KKTC'de herhangi bir su kesintisine mahal verilmeksizin tamamlanacağı vurgulandı.

Kaynak: DHA