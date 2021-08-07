DSİ'den Kırklareli'nde taşkın uyarısı

Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112 Şube Müdürlüğünden, taşkın riskine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112 Şube Müdürlüğünden, taşkın riskine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği bildirildi.

DSİ Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çayırdere Barajı'ndan dip savak vanasının açıldığı bildirildi.

Barajdan Bağlar Deresi'ne deşarj sağlandığı belirtilen açıklamada, "Dip savak vanası açılarak saniyede 0,50 metreküp deşarj sağlanıyor. İhtiyaç halinde kademeli olarak arttırılacaktır. Vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için tedbirler alınması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop