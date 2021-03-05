DSİ'den Kırıkkale'ye 18 yılda 41 tesis ile 358 milyon lira yatırım

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün, Kırıkkale'de ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda 41 tesis ile 358 milyon 772 bin 197 lira yatırım yaptığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün, Kırıkkale'de ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda 41 tesis ile 358 milyon 772 bin 197 lira yatırım yaptığı bildirildi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin Kırıkkale'deki yatırımlarıyla devasa projeleri hayata geçirdiği, tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörünün, diğer sektörlere katkı sunduğu belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli öncülüğünde 2021 yılını sulamada hamle yılı ilan ettiklerini açıkladı.

Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana geldiğine dikkati çeken Yıldız, "Bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır." ifadelerine yer verdi.

"Çiftçilerimize yıllık 27 milyon 722 bin 500 lira ilave zirai gelir artışı sağladık"

Yıldız, özellikle modern sulama projelerinin ülke için son derece önem arz ettiğini belirterek, son 18 yılda Kırıkkale'de inşa edilen 5 sulama tesisi ile 43 bin 80 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını aktardı.

Böylece Kırıkkale topraklarını daha bereketli hale getirdiklerini anlatan Yıldız, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Çiftçilerimize yıllık 27 milyon 722 bin 500 lira ilave zirai gelir artışı sağladık. Ülke tarımının önemli illerinden biri olan Kırıkkale'mizde ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda kente 41 tesis ile 358 milyon 772 bin 197 lira yatırım yaptık. Diğer taraftan Kırıkkaleli vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Kırıkkale'nin su kaynaklarını değerlendirmek için baraj çalışmalarımız devam ediyor. İnşaatı devam eden Ulaş Barajı tamamlandığında 2 bin 750 dekar arazi daha sulamaya açılacak."

Yıldız, Kırıkkale'de taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 27 taşkın koruma tesisi ile 22 yerleşim yeri ve 31 bin 500 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ifade ederek, bu projelerin yapılmasında en büyük desteği Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin verdiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen