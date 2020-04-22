DSİ'den Kars'a önemli yatırımlar Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Kars'ta yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Kars'ta yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Kars'ta son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ Kars Bölge Müdürlüğü tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü diğer sektörlerin de itici sektörü oldu. Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelirken, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansıttı.

Sulama Projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlanıyor.

"Kars'a 2 Baraj, 1 Sulama Göleti ve 12 Hayvan İçme Suyu Göleti kazandırdık"

Ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Kars'ta ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda 2 baraj, 1 sulama göleti ve 12 hayvan içmesuyu göleti inşa edildi. 182 milyon m3 su biriktirme hacimli Kars Barajı'nı hizmete aldık. Topraklarımıza bereket katacak tesis ile çiftçilerimizin refahı arttı.

Diğer taraftan Kars'lı vatandaşların ve çiftçilerin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Kars'ın su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelere yeni baraj ve göletler inşa ediliyor. Şu anda 2 baraj, 1 gölet ve 8 HİS Gölet'in İkmali yapım çalışmaları devam ediyor.

Tamamlanan 1 adet sulama tesisi ile 51.560 dekar zirai araziyi sulamaya açıldı. Böylece Kars topraklarını daha bereketli hale getirildi ve çiftçilere yıllık 32 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağlandı.

Kars Barajından alınacak su ile Kars ovasında 260.030 dekar, Digor ovasında ise 215.750 dekar olmak üzere toplam 475.780 tarıma elverişli alanın cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanması temin edecek sulama şebekesinin inşaatı devam etmektedir. Bununla beraber yatırım programında inşaat safhasında yer alan 3 adet diğer sulama tesisleri ile 115.840 dekar olmak üzere 591.620 dekar arazi sulamaya açılacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Kars'ta zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacak.

Kars ilinde planlama ve projesi devam eden 4 adet baraj ile 366,32 milyon m ve 6 adet gölet ile 29,36 milyon m olmak üzere toplamda 395,568 milyon m su biriktirme hacmine sahip olacak.

Kars ilinde planlama ve projesi devam eden 15 adet sulama tesisi ile toplamda 1.083.290 dekar arazinin sulamaya açılması hedefleniyor.

Kars'ta taşkın riskini azaltmak için ise son 17 yılda tamamlanan 45 adet taşkın koruma tesisi ile 42 yerleşim yerinin taşkın kontrolünü sağladık. 23 adet yerleşim yerine ait taşkın koruma çalışmaları ise devam etmektedir. Bununla birlikte 155 yerleşim yerine ait taşkın koruma işinin ise plan ve proje çalışmaları devam ediyor. - KARS

Kaynak: İHA