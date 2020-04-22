SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› DSİ'den Kars'a önemli yatırımlar - Ekonomi
Kars, Ekonomi

DSİ'den Kars'a önemli yatırımlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Kars'ta yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

22.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:04
DSİ'den Kars'a önemli yatırımlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Kars'ta yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Kars'ta son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ Kars Bölge Müdürlüğü tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü diğer sektörlerin de itici sektörü oldu. Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelirken, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansıttı.

Sulama Projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlanıyor.

"Kars'a 2 Baraj, 1 Sulama Göleti ve 12 Hayvan İçme Suyu Göleti kazandırdık"

Ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Kars'ta ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda 2 baraj, 1 sulama göleti ve 12 hayvan içmesuyu göleti inşa edildi. 182 milyon m3 su biriktirme hacimli Kars Barajı'nı hizmete aldık. Topraklarımıza bereket katacak tesis ile çiftçilerimizin refahı arttı.

Diğer taraftan Kars'lı vatandaşların ve çiftçilerin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Kars'ın su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelere yeni baraj ve göletler inşa ediliyor. Şu anda 2 baraj, 1 gölet ve 8 HİS Gölet'in İkmali yapım çalışmaları devam ediyor.

Tamamlanan 1 adet sulama tesisi ile 51.560 dekar zirai araziyi sulamaya açıldı. Böylece Kars topraklarını daha bereketli hale getirildi ve çiftçilere yıllık 32 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağlandı.

Kars Barajından alınacak su ile Kars ovasında 260.030 dekar, Digor ovasında ise 215.750 dekar olmak üzere toplam 475.780 tarıma elverişli alanın cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanması temin edecek sulama şebekesinin inşaatı devam etmektedir. Bununla beraber yatırım programında inşaat safhasında yer alan 3 adet diğer sulama tesisleri ile 115.840 dekar olmak üzere 591.620 dekar arazi sulamaya açılacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Kars'ta zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacak.

Kars ilinde planlama ve projesi devam eden 4 adet baraj ile 366,32 milyon m ve 6 adet gölet ile 29,36 milyon m olmak üzere toplamda 395,568 milyon m su biriktirme hacmine sahip olacak.

Kars ilinde planlama ve projesi devam eden 15 adet sulama tesisi ile toplamda 1.083.290 dekar arazinin sulamaya açılması hedefleniyor.

Kars'ta taşkın riskini azaltmak için ise son 17 yılda tamamlanan 45 adet taşkın koruma tesisi ile 42 yerleşim yerinin taşkın kontrolünü sağladık. 23 adet yerleşim yerine ait taşkın koruma çalışmaları ise devam etmektedir. Bununla birlikte 155 yerleşim yerine ait taşkın koruma işinin ise plan ve proje çalışmaları devam ediyor. - KARS

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Ekonomi
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Bakan Kurum paylaştı: Çiftçinin 200 milyon liralık ödemesi ertelendi Ekonomi
Bakan Kurum paylaştı: Çiftçinin 200 milyon liralık ödemesi ertelendi
Trump istedi, Erdoğan onayladı! Türkiye, ABD'ye parça tedarikinde yardımcı olacak Ekonomi
Trump istedi, Erdoğan onayladı! Türkiye, ABD'ye parça tedarikinde yardımcı olacak
Paralar hesaba yatınca ortaya çıktı! Bankalar, emeklilere verdiği sözü tutmadı Ekonomi
Paralar hesaba yatınca ortaya çıktı! Bankalar, emeklilere verdiği sözü tutmadı
Petrol fiyatlarının eksi düzeyleri görmesi sonrası yakıta dev indirim Ekonomi
Petrol fiyatlarının eksi düzeyleri görmesi sonrası yakıta dev indirim
Çiftçilerin beklediği müjdeli haber! Nakit avansları Türkşeker ödeyecek Ekonomi
Çiftçilerin beklediği müjdeli haber! Nakit avansları Türkşeker ödeyecek
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı
Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi
Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi
Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı
Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı
373 liraya kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçerek 377,7 liradan işlem görüyor
373 liraya kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçerek 377,7 liradan işlem görüyor
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,99'dan işlem görüyor
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,99'dan işlem görüyor
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade...
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak
Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim...
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Benzine 5 kuruş indirim geldi
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma...
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Kutsi Sezen Aksu Ebru Şallı Mustafa Keser
Spor Burak Yılmaz Loris Karius Rüştü Reçber Ergin Ataman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Tbmm Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: DSİ'den Kars'a önemli yatırımlar - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 15:38:38. #1.15#
title