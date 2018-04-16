Dsi'den İzmir, Manisa Ve Uşak İline 12 Baraj Daha

Toplam 37 bin 310 dekar araziyi modern sulama ile buluşturacak. Projeler tamamlandığında ise Egeli çiftçi her yıl yaklaşık 30 milyon lira daha fazla kazanacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun EGE Gelişim Projesi ( EGEGEP) doğrultusunda bölge tarımını kalkındırmayı hedefleyen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2018 yılı yatırımlarından İzmir- Manisa ve Uşak'ta nasibini alacak.

EN BÜYÜK PROJE İZMİR BERGAMA'YA

Temeli atılacak 12 projelerden 7'si İzmir, 3'ü Manisa, 2'si ise Uşak'ta bulunduğunu belirtden DSİ Genel Müdürü Murat ACU,' 2018 yılı içerisinde inşasına başlanacak 12 yeni projenin en büyüğü İzmir Bergama'da yer alıyor.. Temelden yüksekliği 79.2 metre olacak Musacalı Barajı'nda 26.120 milyon m3 su depolanırken; 22 bin 950 dekar araziye can suyu sağlanacak. Musacalı Barajı ile birlikte Bergama Kırcalar Barajının da yapımına başlanacak olup Musacalı ve Kırcalar Barajları tamamlandığından Bergama'ya son 15 yılda inşa edilen baraj ve gölet sayısı 9'a yükselmiş olacaktır. Bergama Musacalı Barajı'na ek olarak İzmir'de bu yıl Bergama Kırcalar, Beydağ Ovacık, Kemalpaşa Akalan, Menemen Bozalan, Tire Dereli, Kemalpaşa Ansızca Barajları'nın temeli atılacaktır. 'dedi.

2018 yılı yatırım sağanağından Manisa ve Uşak illerininde faydalanacağının altını çizen Genel Müdür ACU,' Manisa'da Gördes Kobaklar, Alaşehir Horzum-Alayaka Barajı ve Demirci Kuzuköy Barajlarının inşaatına start verilecektir. Uşak'ta ise 2018 yılı içerisinde Merkez Sorkun Gölet'i ve Eşme Ağabey Göletlerinin yapımına başlanacaktır..

İzmir, Manisa ve Uşak ilinde tamamlanacak 12 yeni barajda toplam 35 milyon 477 bin m3 su depolanabilirken; 37 bin 310 dekar verimli tarım arazisi de kapalı sistem sulama ile tanışacak.

12 barajın bölge ekonomisine katkısı ise yaklaşık 30 milyon lira olması hedeflenmektedir. 'dedi.

SPİL'İN ZİRVESİNE GÖLET

Bölge turizminin kalkınması için Efes Antik Kanal Projesi'nin ilk kısım inşaatına da bu yıl başlamayı hedeflediklerini ifade eden DSİ Genel Müdürü Murat ACU, 'Fetrek Çayı Islahı ve Sultanlar Vadisi Projesi'nin de ikinci etabına start verilecek olup projenin ikinci etabında yapay adaya ulaşım için 2 adet kemerli köprü inşa edilecektir. Ayrıca Spil Dağı'nın zirvesindeki reklarasyon alanına bu yıl içerisinde bir de gölet yapacak. Yayla turizmini canlandırmayı hedefleyen gölette 15 bin m3 su tutulacaktır. 'dedi.

8 ADET TAŞKIN KORUMA PROJESİ YOLDA

İzmir, Manisa ve Uşak'ta taşkın riskini azaltmak için yeni projelerin hazırlandığını belirten ACU, '2018 yılı içerisinde İzmir'de 3, Manisa'da 4, Uşak'ta ise 1 taşkın koruma projesinin daha inşasına başlayacağız. Bununla birlikte Beydağ Barajı İlave Su temini Projesi ile de Büyük Menderes Ovası'na her yıl ortalama 14.5 milyon m3 daha fazla su verilecektir. 'dedi.

DSİ Genel Müdürü Murat ACU;''Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a ve Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 'dedi.