DSİ'den Hakkâri'ye 3 baraj Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Hakkari'ye 3 baraj kazandırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Hakkari'ye 3 baraj kazandırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Hakkari'ye yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Hakkari'de son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynandığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Doğu Anadolu'nun ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Hakkari'mizde ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda kente 3 baraj inşa ettik. Hasretle beklenen ve yaklaşık 63 milyon metreküp su biriktirme hacimli Dilimli Barajı'nı hizmete aldık. Topraklarımıza bereket katacak tesis ile çiftçilerimizin refahı artacak. Dilimli Barajı'ndan alınacak su ile Dilimli Barajı sulaması kapsamında 75 bin 50 dekar tarım arazisi suya kavuşacaktır. Bu sulama tesisinin hizmete girmesiyle birlikte Hakkari zirai üretimde önemli illerden biri olacaktır" denildi.

İnşaatı devam eden Yüksekova içme suyu tesisi ile Yüksekova ilçesine menba kalitesinde içme suyu sağlanacağı belirtilen açıklamada, "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin en büyük sorunları arasında olan Büyükçay Deresi, DSİ'nin başlatmış olduğu ıslah çalışmalarıyla çözüme kavuşacaktır. Çalışma ile Yüksekova ilçesi taşkınlardan korunacak ve ilçenin çehresini değişecektir. Projede inşaat çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Hakkari ilinde taşkın riskini azaltmak için de son 17 yılda tamamlanan 14 adet taşkın koruma tesisi ile 14 yerleşim yerinde taşkın kontrolü sağlandı. 5 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA