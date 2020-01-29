DSİ'den Gümüşhane'de taşkın riskini azaltma çalışmaları

29.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:18

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Gümüşhane'de 2003 yılından bugüne kadar tamamlanan 41 dere ıslahı ile Gümüşhane şehir merkezi, 35 yerleşim yeri ve 5 bin 540 dekar arazi taşkınlardan korunduğunu bildirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Gümüşhane'ye son 17 yılda devasa yatırımlar yapıldığını, kente 16 baraj ve 3 gölet inşa ederek vatandaşın hizmetine sunduklarını ifade etti.

Bu barajların en önemlilerinden birinin Koruluk Barajı olduğunu belirten Aydın, 2015'te hizmete alınan ve 15,73 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip barajın 40 bin 740 dekar arazinin sulanmasına hizmet ettiğini aktardı.

Aydın, diğer önemli barajlardan ikisinin de enerji amaçlı inşa edilen Torul ve Kürtün barajları olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Torul Barajı 2008 yılında, Kürtün Barajı ise 2003 yılında hizmete alınmıştır. Torul Barajı 168 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Yıllık 322,30 milyon kilovat/saat enerji üretimi kapasitesine sahiptir. 108 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip Kürtün Barajı ise yıllık 198 milyon kilovatt/saat enerji üretmektedir. Bununla birlikte su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Gümüşhane'de kalkınmayı hızlandıracak, sulamayı ve ziraatı geliştirecek 20 baraj daha inşa ediyoruz."

İnşaatı devam eden barajlardan birinin Bahçecik Barajı olduğunu kaydeden Aydın, 3,21 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip barajın, Gümüşhane'ye yıllık 10,95 milyon metreküp içme suyu sağlayacağını, söz konusu işte yüzde 28 fiziki gerçekleşme sağlandığını bildirdi.

Aydın, Gümüşhane'de 9 çok önemli sulama tesisi inşa ettiklerini belirterek, "Son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleriyle toplamda 113 bin 800 dekar, kısmi olarak 3 bin 180 dekar arazi olmak üzere toplam 116 bin 980 dekar araziyi sulamaya açtık. Böylece çiftçilere yıllık 56 milyon lira zirai gelir artışı sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

Aydın, inşaat çalışmaları devam eden 5 sulama tesisi projeleri daha olduğunu da aktardı.

Sel ve taşkın önleme çalışmaları

Gümüşhane'de sel ve taşkınları önlemek için çalıştıklarına vurgu yapan Aydın, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Gümüşhane'de 2003 yılından bugüne kadar tamamlanan 41 dere ıslahı ile Gümüşhane şehir merkezi, 35 yerleşim yeri ve 5 bin 540 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. Şu anda inşaatı devam eden 12 dere ıslahı çalışmamız da bulunmaktadır. Gümüşhane merkez şehir içi Harşit Çayı ıslah çalışmalarımız devam etmektedir. Söz konusu taşkın kontrol projelerimizde emniyet ve estetiği ön plana çıkartmaktayız."

Projelerin yapılmasında en büyük destekçileri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye şükranlarını sunan Aydın, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA