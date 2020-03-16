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Gaziantep, Ekonomi

DSİ'den gastronomi şehri Gaziantep'e yatırım sağanağı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Gaziantep'e ve ilçelerine yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

16.03.2020 18:25 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:26
DSİ'den gastronomi şehri Gaziantep'e yatırım sağanağı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Gaziantep'e ve ilçelerine yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Gaziantep'te son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin de gelişmesinde önemli rol oynuyor.


DSİ Genel Müdürlüğü tarafından, son 17 yılda Gaziantep'e devasa yatırımlar yapıldı. Gaziantep şehir merkezine yıllık 47,30 milyon metreküp içme suyu sağlanırken, 1 milyon kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılandı. DSİ tarafından kentte, 6 baraj ve 3 gölet inşa ederek toplamda 278,73 milyon metreküp su biriktirme hacmine ulaşıldı. Çalışmalar neticesinde 203 bin 930 dekar arazi de sulamaya açılırken, çiftçiler için de yıllık 163 milyon TL zirai gelir artışı sağlanıp, 43 derenin ıslahı tamamlandı.


Gaziantep'e 6 baraj ve 3 gölet inşa edildi


Gaziantep'e son 17 yılda DSİ tarafından 6 baraj 3 gölet inşa edilerek vatandaşın hizmetine sunuldu. Bu barajların en önemlilerinden biri Ardıl Barajı olarak dikkat çekti. Ardıl Çayı üzerinde inşa edilen Ardıl Barajı'ndan sağlanan su ile 25 bin 330 dekar arazi sulamaya açılması hedefleniyor.


Hizmete alınan diğer önemli barajlardan ikisi ise Kayacık Barajı ve İslahiye Bayraktepe Barajları olarak sıralandı. 2006 ve 2017 yıllarında hizmete alınan bu barajlarla sulamaya büyük katkı sağlanırken, Kayacık Barajı sulaması ile 51 bin dekar münbit arazi sulanmakta. Ayrıca su kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesiyle Gaziantep'te kalkınmayı hızlandıracak, sulamayı ve ziraatı geliştirecek olan İslahiye Yesemek Barajı'nın inşaatı da devam ediyor. Toplam 36 metre yüksekliğindeki bu baraj, 2 bin 740 dekar araziyi sulayacak bir kapasiteye sahip olacak.


Gaziantep'in çılgın projesi Düzbağ Projesi tamamlandı


Gaziantep'in çılgın projesi Düzbağ İçme Suyu Projesi de tamamlandı. Bu sayede yoğun bir nüfusa sahip olan Gaziantep'te içme suyu anlamındaki sıkıntıya son verilerek kente kaynak suyu kalitesinde içme, kullanma ve endüstriyel su verilmeye başlandı. Düzbağ Barajı'nın bitmesiyle de şehre verilen su yılda 173,60 milyon metreküpe yükselirken, herhangi bir enerjiye ihtiyaç olmadan Gaziantepli vatandaşların bu suya kavuşması sağlandı.


Gaziantep'in münbit topraklarını suya kavuştu


Geniş ve bereketli topraklara sahip olan Gaziantep'te 9 tane önemli sulama tesisi inşa edildi. Son 17 yılda inşa edilen bu sulama tesisleriyle 203 bin 930 dekar araziyi sulamaya açılırken, çiftçilere yıllık 163 milyon TL ilave zirai gelir sağlandı. Sulamaya açılan alanın dışında inşaat çalışmaları devam eden 7 sulama tesisi projesi ile 292 bin 70 dekar münbit arazinin daha sulamaya açılacağı belirtildi.


Taşkın koruma tesisleriyle çiftçi ve toprak korundu


Ayrıca Gaziantep'te 43 adet taşkın koruma tesisi inşa edilirken, 50 adet yerleşim yeri ve 27 bin 180 dekar alan taşkınlardan korunmuş oldu. Kentte 1 adet taşkın koruma tesisinin inşaat çalışmalarının ise devam ettiği vurgulandı. Bu kapsamda yüzde 92 fiziki gerçekleşme sağlanan ve inşaatı devam eden Oğuzeli ilçe merkezi Sacır Deresi Islahı 2. Kısım işi ile Yeşildere (Hacer) Mahallesi taşkınlardan korunacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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