KOCAELİ KARAMÜRSEL İNEBEYLİ GÖLETİ'NDE ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Kocaeli iline yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Kocaeli iline yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Kocaeli ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Çalışmaları devam eden Kocaeli Karamürsel İnebeyli Göleti'nin tamamlanması ile gölettedepolanacak su ile 4 bin 480 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Temelden 24, 50 m, talvegden 22, 00 m yükseklikte, 1, 823 hm³ depolama hacimli, 192, 00 m kret uzunluğunda kil çekirdekli homojen dolgu tipinde inşa edilen Kocaeli Karamürsel İnebeyli Göleti'nin tamamlanması ile 2021 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 26. 600. 000 TL katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: Habermetre