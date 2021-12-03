BURSA İNEGÖL OLUKMAN TEKKE GÖLETİ SULAMASI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İNEGÖL, BURSA (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bursa iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bursa ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda Bursa İnegöl Olukman Tekke Göleti Sulamasıİnşaatında çalışmalar sürdürülüyor. Projenin tamamının bitirilmesi ile birlikte ise toplamda 1640 dekar tarım alanı sulamaya açılacak. Projenin %62'lik kısmı tamamlanmış olup; yüklenici tarafından temin edilen çeşitli çap ve basınç sınıfında 13. 630, 94 m HDPE boru döşenmesi ve 101 adet sanat yapısı imalatları işinin aralık ayı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 6 Milyon 500 Bin Türk Lirası katkı sağlanacaktır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet