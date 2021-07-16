DSİ'den "Can kurtaracak" uyarı
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DSİ'den "Can kurtaracak" uyarı

DSİ'den 'Can kurtaracak' uyarı
Bültenler - Haberler | Güncel

9 günlük uzun bayram tatili öncesi DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, vatandaşları uyardı. Baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmemesini istedi. Çınar " Bayram zehir olmasın" dedi.

Uzun bayram tatili bunaltıcı sıcaklarla birleşecek 9 gün boyunca vatandaşlar plajlar ve havuzlarda serinlemeye çalışacak. Ancak pek çok kişinin baraj, gölet hatta sulama kanallarında hayatlarını yine riske etmesinden endişe ediliyor.

Bayram zehir olmasın

Özellikle çocukların ve gençlerin yüksek ölüm riskine rağmen tehlikeli bir oyun oynadığına dikkat çeken DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmemesini istedi. Aileleri uyardı.

Çınar, " Ne kadar yüzme bilinirse bilinsin; tatlı ve durgun su ile deniz suyunun özellikleri farklıdır. Bunu göz ardı eden vatandaşlarımız ve çocuklarımız ben yüzme biliyorum diye 3-5 metrelik sulara korkusuzca giriyor. Ancak bilinmelidir ki baraj plaj değildir. Acı olaylarla karşılaşmamak için DSİ tesislerinde suya girmeyelim. Bayram zehir olmasın" diye konuştu.

Çocuklarımıza sahip çıkalım

DSİ olarak pek çok sulama kanalı ve göletin çevresini korkuluklarla kapattıklarını; bazı noktalara ise uyarı levhaları astıklarını vurgulayan Birol Çınar, ancak yine de zaman zaman acı olaylarla karşılaştıklarını hatırlattı. "Vatandaşımıza büyük sorumluluk düşüyor" dedi.

DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar " Tarım ve Orman Bakanlığımız hazırladığı kamu spotları ile sık sık vatandaşımızı uyarıyor. Biz de elimizden geldiğince tesislerimizin çevresinde önlemler alıyoruz. Ancak vatandaşımız da yaşanan acı olaylardan ders almalı ve bilinçli olmalı. Özellikle aileleri uyarıyorum. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Baraj, gölet ve sulama kanallarında ölüm oyunu oynamalarına artık izin vermeyelim" dedi.

Hastalık riski de var

Dezenfekte edilmemiş durgun suyun yüksek oranda hastalık riski de taşıdığına dikkat çeken Birol Çınar; durgun sularda bakteri ve virüslerin daha kolay yaşama imkanı bulduğunu vurguladı. "Birkaç saatlik eğlence hayatınız boyunca sizi hastane koridorlarına mahkum etmesin" dedi

Kaynak: Bültenler

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