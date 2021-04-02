DSİ'den boğulma tehlikesine karşı uyarı
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DSİ'den boğulma tehlikesine karşı uyarı

Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
DSİ'den boğulma tehlikesine karşı uyarı

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünce boğulma tehlikesine karşı vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünce boğulma tehlikesine karşı vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Botan Çayı'nda su miktarında yaşanan artış nedeniyle yaşanabilecek su taşkınına karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Açıklamada, nisan ayında su baskınının olabileceği tahmin edilerek, "Nisan ayı içinde baraj gölünün dolması beklenilmektedir. Gelen suya bağlı olarak haziran ayına kadar normal işletme şartları dışında kontrollü olarak baraj kapakları açılarak mansaba su bırakılması muhtemel görülmektedir. Vatandaşlarımız tarafından feyezan dönemi olan yaz aylarında piknik yapma, serinlemek için Botan Çayı kenarı sıklıkla kullanılmaktadır. Nehir yatağında su seviyesini de yükselebileceği dikkate alınarak herhangi bir can ve mal kayıplarının oluşmaması için vatandaşlarımızın Botan Çayına yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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